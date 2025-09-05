Почему Путин заговорил о референдуме на Украине

Политолог Шпунт: Путин сказал о референдуме из-за нелегетимности властей в Киеве
Президента Владимира Путина волнует полная нелегетимность украинских властей
Президента Владимира Путина волнует полная нелегетимность украинских властей Фото:

Президент Владимир Путин поднял вопрос о больших проблемах с легитимностью украинских властей, потому что ему важно, чтобы любые будущие соглашения были юридически чистыми. Об этом в интервью URA.RU заявил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

«Для Путина важно, чтобы все было юридически корректно. Зеленского это не волнует, как и Трампа. Хотя все они в это рано или поздно упрутся. Просто Путин, в силу того, что он не только разведчик, но еще и юрист, озаботился этим раньше всех», — сказал политолог.

Выступая на пленарном заседании ВЭФ 5 сентября Путин заявил, что «договориться с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам». По его словам, на Украине есть масса юридико-технических трудностей. Например, любые договоренности по территориям должны быть подтверждены на референдуме, но для его проведения нужно отменить военное положение, а там сразу нужны президентские выборы, но и здесь есть свои загвоздки.

