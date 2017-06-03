17:38 03 июня 2017 0

Стулья делались на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неоднозначную скульптуру «12 стульев желаний» подарил Тюмени торговый центр «Рентал». Некоторых горожан уже возмутило слово «секс» на одном из арт-объектов, которые отлили на заводе в Каслях Челябинской области.

«Маленькие дети, которые только научились читать, не должны сталкиваться с подобным», — цитирует одного из них Park72.ru. Другие не прочь воспользоваться новым сервисом. «Нужно присесть и загадать желание», — комментирует девушка свое фото в соцсети.

1/3 Фото: Нина Солнцева, «Вконтакте»

Создатели решили обыграть стандартное мини-развлечение в стиле «Потри эту скульптуру и будет тебе счастье». С той лишь разницей, что для исполнения желания следует садиться на стул, который его символизирует. Каждый из них авторы подписали: удача, богатство, мозг, согласие и примирение, любовь и счастье, здоровье, похудеть и поправиться, карьера и, разумеется, секс.

Подарок получился неоднозначным, но молодые люди его оценили. «Кто посидит на стуле, у того будет вечерний кекс», — пишет в соцсети довольный Стас Григорьев.