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03 июня 2017
17:38  03 июня 2017 0

Тюменцам подарили сексуальный арт-объект из Челябинска. Горожане осваивают новый сервис. ФОТО

Рабочий визит губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Касли. Касли, стулья
Стулья делались на Каслинском заводе архитектурно-художественного литьяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неоднозначную скульптуру «12 стульев желаний» подарил Тюмени торговый центр «Рентал». Некоторых горожан уже возмутило слово «секс» на одном из арт-объектов, которые отлили на заводе в Каслях Челябинской области.

«Маленькие дети, которые только научились читать, не должны сталкиваться с подобным», — цитирует одного из них Park72.ru. Другие не прочь воспользоваться новым сервисом. «Нужно присесть и загадать желание», — комментирует девушка свое фото в соцсети.

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Фото: Нина Солнцева, «Вконтакте»

Создатели решили обыграть стандартное мини-развлечение в стиле «Потри эту скульптуру и будет тебе счастье». С той лишь разницей, что для исполнения желания следует садиться на стул, который его символизирует. Каждый из них авторы подписали: удача, богатство, мозг, согласие и примирение, любовь и счастье, здоровье, похудеть и поправиться, карьера и, разумеется, секс.

Подарок получился неоднозначным, но молодые люди его оценили. «Кто посидит на стуле, у того будет вечерний кекс», — пишет в соцсети довольный Стас Григорьев.

Семен Гринберг
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