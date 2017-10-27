Маньяк в Подмосковье изнасиловал и пропустил через мясорубку двух девушек

17:35 27 октября 2017 0

Маньяк насиловал и убивал девушек, а после проворачивал их тела через мясорубку Фото: Wikimedia Commons

В подмосковных Химках задержан 31-летний Александр Масленников, обвиняемый в убийстве двух молодых жительниц города Волжский Волгоградской области.

Об этом сообщает «МК в Волгограде» со ссылкой на собственные источники. Задержанный с 18 октября находился в розыске по обвинению в двойном убийстве. По версии следствия, утром 13 октября он вышел из караоке-клуба в Волжском с двумя знакомыми и больше девушек никто не видел. Телефоны у них были отключены с момента исчезновения, сообщили вы пресс-службе СКР по Волгоградской области.

По данным издания, Масленников дома изнасиловал и убил их. Затем маньяк расчленил трупы и провернул через мясорубку. Следователи выяснили, что через несколько дней после встречи с девушками в Волжском Масленников уехал на попутках в Подмосковье к своей подруге, где и был задержан следственно-оперативной группой. «В ближайшее время он будет этапирован в Волжский для проведения с его участием следственных действий», — говорится в сообщении СК.

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