На концерте у Прохора Шаляпина умер фанат

Пожилой поклонник певца Прохора Шаляпина скончался во время корпоративного мероприятия на Рублевке. У мужчины оторвался тромб. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на артиста.
«На сороковой минуте выступления, когда в зал выносили торт, один из зрителей внезапно упал, после чего концерт был приостановлен. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины, причиной которой стал оторвавшийся тромб», — рассказал Шаляпин telegram-каналу Mash.
Шаляпин отметил, что поддерживает контакт с племянницей умершего, подчеркнув, что семья погибшего — серьезные люди, которые не связаны с шоу-бизнесом, и предпочел не раскрывать подробности. Артист добавил, что это выступление стало самым коротким в его профессиональной деятельности.
Ранее Прохор Шаляпин признался, что не надеется на государственную пенсию после завершения карьеры в шоу-бизнес. И чтобы обеспечить себе старость, ему приходится вертеться как белка в колесе на корпоративах и частных вечеринках.
