16 октября 2025

На концерте у Прохора Шаляпина умер фанат

Пожилой фанат Прохора Шаляпина умер во время его корпоратива на Рублевке
Пожилой фанат Прохора Шаляпина умер во время его корпоратива на Рублевке

Пожилой поклонник певца Прохора Шаляпина скончался во время корпоративного мероприятия на Рублевке. У мужчины оторвался тромб. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на артиста. 

«На сороковой минуте выступления, когда в зал выносили торт, один из зрителей внезапно упал, после чего концерт был приостановлен. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины, причиной которой стал оторвавшийся тромб», — рассказал Шаляпин telegram-каналу Mash

Шаляпин отметил, что поддерживает контакт с племянницей умершего, подчеркнув, что семья погибшего — серьезные люди, которые не связаны с шоу-бизнесом, и предпочел не раскрывать подробности. Артист добавил, что это выступление стало самым коротким в его профессиональной деятельности.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что не надеется на государственную пенсию после завершения карьеры в шоу-бизнес. И чтобы обеспечить себе старость, ему приходится вертеться как белка в колесе на корпоративах и частных вечеринках.

