Москвич меняет самодельный автомобиль на участок в Крыму. ВИДЕО

Ради участка рядом с морем в Крыму, житель Подмосковья готов расстаться с раритетным авто
Житель Московской области Сергей Смай решился поменять раритетный автомобиль, который собрал собственными руками, на участок в Крыму, расположеный на береговой линии.
В объявлении автомобилист указал, что автомобиль построил сам на базе «Мерседеса», а двигатель установил от отечественной «Нивы». В интерьере машины мастер использовал только натуральную кожу и дерево, сообщает портал «Русская планета».
По словам владельца раритетного авто, ходовая часть еще требует некоторых доработок. Свою машину Сергей готов поменять на участок неподалеку от моря в Крыму или не далее 10 километров от МКАД. Если выгодных предложений об обмене так и не поступит, он собирается продать ретроавтомобиль за 1,7 млн рублей.