Пушков назвал Украину «страной года» по уровню саморазрушения

06:47 28 декабря 2017 6

Пушков считает, что решение о транспортной блокаде Донбасса сыграло против Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, транспортная блокада Донбасса, введенная Киевом, в первую очередь нанесла ущерб украинской экономике. В своем микроблоге в Twitter политик присвоил Украине титул страны-чемпиона «по нанесению себе ущерба».

«Украина — „страна года“ по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП — 1.8 $ млрд. Причем блокаду ввела сама Украина», — отметил Пушков.

Кроме того, Пушков не оставил без внимания слова главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, предложившего России вернуть своих наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе. В ответ сенатор предложил властям США отказаться от поставок оружия украинской армии. «Тиллерсон попросил Лаврова вернуть росс. офицеров в СЦКК в Донбассе. В ответ уместно попросить Тиллерсона отменить поставки оружия Киеву», — отреагировал Пушков.