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28 декабря 2017
06:47  28 декабря 2017 6

Пушков назвал Украину «страной года» по уровню саморазрушения

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Пушков считает, что решение о транспортной блокаде Донбасса сыграло против УкраиныФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, транспортная блокада Донбасса, введенная Киевом, в первую очередь нанесла ущерб украинской экономике. В своем микроблоге в Twitter политик присвоил Украине титул страны-чемпиона «по нанесению себе ущерба».

«Украина — „страна года“ по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП — 1.8 $ млрд. Причем блокаду ввела сама Украина», — отметил Пушков.

Кроме того, Пушков не оставил без внимания слова главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, предложившего России вернуть своих наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе. В ответ сенатор предложил властям США отказаться от поставок оружия украинской армии. «Тиллерсон попросил Лаврова вернуть росс. офицеров в СЦКК в Донбассе. В ответ уместно попросить Тиллерсона отменить поставки оружия Киеву», — отреагировал Пушков.

Сергей Макеев
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