Порошенко подписал указ о проведении военного парада в Киеве

02:17 12 апреля 2018 0

В День независимости войска пройдут по Крещатику Фото: Петр Порошенко, официальная страница в сети Facebook

В столице Украины Киеве на Крещатике будет проведен военный парад. Указ о подготовке к мероприятию, посвященному Дню независимости, подписал президент Петр Порошенко.

Как передает Life, указ определяет проведение посвященных празднику торжественных мероприятий как на Украине, так и за ее пределами. «24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск по улице Крещатик и Майдане Независимости в столице Украины — Киеве. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину», — говорится на официальном сайте главы государства.

Отметим, в этом году Украина отмечает 27 лет со дня провозглашения независимости. Несмотря на то, что первые два года праздник отмечался 16 июля (день принятия Верховным советом УССР Декларации о государственном суверенитетев 1990 году), уже в 1992 году Верховная Рада приняла решение считать Днем независимости 24 августа (день принятия Постановления о провозглашении независмости Украины в 1991 году).

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