В Москве прошла церемония вручения главной театральной премии страны «Золотая маска». Среди лауреатов названы имена уральских актеров и драматургов.
Так, за лучшей исполнение женской роли в номинации «Оперетта» стала актриса Екатеринбургского театра музыкальной комедии Анастасия Ермолаева (роль Ям-Ям в мюзикле «Микадо, или город Титипу»). Лучшую женскую оперную партию, по мнению членов жюри, исполнила актриса Екатеринбургского театра оперы и балета Надежда Бабинцева (Лиза, «Пассажирка»). Эту же постановку, кстати, отметили еще одной наградой: за лучшую дирижерскую работу в опере «Золотую маску» получил Оливер фон Дохнаньи.
Еще одним дирижером, ставшим лауреатом, стал Теодор Курентзис (Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь): ему вручили награду как лучшему дирижеру балетной постановки. Балет «Золушка», дирижером которого выступает Курентзис, отмечен еще двумя «Золотыми масками»: награды получили Алексей Мирошниченко, признанный лучшим балетмейстером, и Татьяна Ногинова, признанная лучшим художником по костюмам.
Лучшей современной танцевальной постановкой жюри признало екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» за постановку «Имаго-ловушка». Еще две танцевально-театральных премии ушли в Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского: специальной премии «За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля ансамблем авторов и исполнителей» был удостоен спектакль «Cantos» (Алексей Сюмак, Семен Александровский, Ксения Перетрухина, Леша Лобанов, Ксения Гамарис, хор music Aeterna и Теодор Курентзис). Отдельной наградой был отмечен композитор Алексей Сюмак — его за участие в создании спектакля «Cantos» назвали лучшим театральным композитором.
А вот пензенский режиссер Владимир Бирюков, получивший награду за лучшую кукольную постановку, особо поблагодарил автора пьесы «Попугай и веники» — уральского драматурга Николая Коляду, разрешившего ему ставить спектакль в театре «Кукольный дом».
Стоит отметить, что режиссер Кирилл Серебренников был назван лучшим тетральным режиссером за спектакль «Чаадский». Коллектив театра «Гоголь-центр» под руководством Кирилла Серебренникова был отмечен специальной наградой — «За создание атмосферы творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности».
С полным списком лауреатов можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля «Золотая маска».