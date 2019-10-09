Покинувшая клинику Заворотнюк потеряла способность передвигаться

Анастасия Заворотнюк восстанавливается после парализации правой части тела Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

После выписки из частного онкоцентра Анастасию Заворотнюк поместили в реабилитационную клинику, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

«Сразу после выписки из больницы на улице Щепкина актриса уехала в другой медцентр», — передает telegram-канал Mash. Актрисе положен качественный уход. На фоне заболевания у Заворотнюк парализовало правую часть тела. Теперь артистка не способна передвигаться без помощи других.

Как сообщает канал, звезда сериала «Моя прекрасная няня» занимается в зале эрготерапии (восстановление активности людей, которые в результате болезни или травмы потеряли способность двигаться — прим. ред.). Рядом с Заворотнюк постоянно находятся близкие, а возле клиники дежурит скорая помощь.

Ранее СМИ сообщали, что артистка выписалась из больницы, в которой находилась около месяца, сообщает «Утро.ру». По некоторым данным, у нее диагностирован рак головного мозга четвертой стадии. На днях представитель Заворотнюк выступил с заявлением, что родственники актрисы просят не спекулировать на тему ее здоровья, однако от других комментариев они воздержались, передает «Ридус».