Самолет вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя

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У самолета отказал правый двигатель (фото из архива)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После взлета у самолета авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва — Лондон отказали двигатели. Из-за инцидента самолет был вынужден вернуться в московский аэропорт Шереметьево.

Известно, что самолет Airbus A-321 вылетел в 13:40 по московскому времени. «После взлета у самолета отказал правый двигатель», — приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах. Сообщается, что на борту самолета находились около 120 человек, из них — более 110 пассажиров.

Получить комментарий представителя авиакомпании «Аэрофлот» на момент написания новости «URA.RU» не удалось.

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