Глава МВФ предсказала глобальный экономический кризис

Распространение неравенства и нестабильность финансового сектора могут привести к новому витку глобального экономического кризиса. Такое мнение выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала 20-го века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому „позолоченному веку“, „ревущим двадцатым“, а затем и к финансовой катастрофе», — цитирует Георгиеву РИА «Новости». По ее словам, за последние два десятилетия разрыв в доходах между странами сократился, однако неравенство между группами населения продолжало расти.
В качестве примера глава МВФ привела Великобританию. Там 10% богатейших граждан владеют состоянием, сопоставимым с суммарным доходом беднейшей половины населения. Она добавила, что подобная ситуация происходит во многих странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Георгиева отметила, что в некоторых государствах неравенство доходов уже достигло рекордных значений.
Ранее эксперты американского Института международных финансов подсчитали, что размер мирового долга достиг максимального уровня за всю историю наблюдений. В III квартале 2019 года показатель увеличился до 53 трлн долларов и составил 322% глобального ВВП, пишет RT.