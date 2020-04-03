Мишустин распорядился переделать десятки больниц для пациентов с коронавирусом

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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, больничная палата, медицина, здравоохранение, больница, частная клиника, угмк здоровье, угмк-здоровье
Новые места в больницах будут появляться в три этапаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России появится до 10 317 койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом или с подозрением на него. Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Минздраву России обеспечить до 8 апреля 2020 года создание централизованной системы распределения пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Часть российских государственных и частных больниц перепрофилируется для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Новые места в больницах будут появляться поэтапно. Первый этап начнется 6 апреля: будет создано до 3 853 коек в 13 больницах. С 13 апреля будет создано до 5 628 коек в 13 больницах. Финальный этап начнется с 15 апреля: дополнительно появится до 836 коек в пяти больницах.

В числе медицинских учреждений, которые перепрофилируют для стационарной помощи пациентам с коронавирусом, есть Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова, Сеченовский университет, Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина» и другие.

Ранее Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит более 33 млрд рублей на создание новых койко-мест в медицинских учреждениях. Средства распределят между 77 регионами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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