Медик: кому из россиян следует особо опасаться коронавируса

Людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями госпитализируют в шесть раз чаще Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск смерти от коронавируса увеличивается в 12 раз. Об этом сообщил главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

«Они [сердечно-сосудистые заболевания] повышают вероятность осложнений от COVID-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в шесть раз, а летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз», — приводит слова Бойцова «Российская газета». Он отметил, что само наличие заболеваний сердца не усиливает риск заразиться коронавирусом.

Кардиолог подчеркнул, что на сегодняшний день совершенно не изучены последствия коронавируса. При этом, сказал Бойцов, у каждого третьего переболевшего COVID-19 пациента встречаются проблемы с системой кровообращения.

Ранее в беседе с URA.RU экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, что иммунная система человека, переболевшего коронавирусом, становится ослабленной, что может привести к постоянным болезням. А член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов считает, что при оптимистичном сценарии пандемия COVID-19 закончится осенью 2022 года, передает Life.