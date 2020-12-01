В России за сутки COVID заразились более 26 тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больше всего опасений ситуация с коронавирусом вызывает в Калининградской области и в Санкт-Петербурге. С таким заявлением во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал губернаторам этих регионов принимать более решительные меры по борьбе с COVID.

«Наибольшую тревогу в связи с ситуацией с коронавирусом вызывают Калининградская область и Петербург», — сказал Мурашко на совещании, транслируемом на телеканале «Россия 24». По всей России растет число пациентов в реанимациях, однако реанимационных коек в регионах пока достаточно, рассказал он. Всего в России свободен 21% мест для больных коронавирусом, добавил Мурашко. По данным Роспотребнадзора, активный рост заболеваемости продолжается в 24 регионах, еще в 58 ситуация стабилизировалась.

Ситуация с COVID остается напряженной, главы регионов, где положение дел наиболее удручающее, должны принимать решительные меры, заявил премьер-министр РФ Мишустин. Также глава кабмина поручил продлить выдачу бесплатных лекарств больным коронавирусом. Чтобы эффективнее справляться с ситуацией, власти России приняли стратегию развития здравоохранения на пять лет, рассказал Мишустин. В частности, еще на год продлевается разрешение медорганизациям использовать средства медстрахования, в том числе для погашения кредитов.

За последние сутки в России было зарегистрировано 26 402 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID настиг 2 322 056 россиян. Число заражений в мире превысило отметку в 63 миллиона.