Савичева пожаловалась, что не может попасть в свой дом на Бали

Певица и уроженка Кургана Юлия Савичева не может попасть на Бали, где владеет домом. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Дом был подарен Савичевой и ее мужу в 2014 году, однако семья ни разу там не была из-за долгой дороги. «Представляешь, сколько туда лететь, как надо за ним ухаживать? Сейчас дом не в очень хорошем состоянии», — приводит lenta.ru слова Савичевой из беседы с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
Ранее Савичева рассказала, что в подростковом возрасте страдала от анорексии, передает телеканал 360. Когда певице было 12 лет, комплексы в ней зародились из-за мнения родственников, уточняет «Пятый канал».
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