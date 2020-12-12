12 декабря 2020

Савичева пожаловалась, что не может попасть в свой дом на Бали

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Юлия Савичева владеет домом на Бали с 2014 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Певица и уроженка Кургана Юлия Савичева не может попасть на Бали, где владеет домом. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Дом был подарен Савичевой и ее мужу в 2014 году, однако семья ни разу там не была из-за долгой дороги. «Представляешь, сколько туда лететь, как надо за ним ухаживать? Сейчас дом не в очень хорошем состоянии», — приводит lenta.ru слова Савичевой из беседы с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Ранее Савичева рассказала, что в подростковом возрасте страдала от анорексии, передает телеканал 360. Когда певице было 12 лет, комплексы в ней зародились из-за мнения родственников, уточняет «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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