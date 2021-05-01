Ефремов пожаловался на ухудшение самочувствия в колонии

Михаил Ефремов, отбывающий наказание за совершенное смертельное ДТП, пожаловался на свое физическое состояние. По словам актера, у него обострились старые заболевания, диагностированные еще до этапирования в колонию.
«Психологически — со знаком плюс, физическое состояние — среднее. Те болячки, которые были до посадки, никуда не делись», — цитирует Ефремова издание Starhit.
Адвокат актера Петр Хархорин в свою очередь, напротив, отметил улучшение самочувствия Ефремова. «Со стороны могу сказать следующее: я видел Ефремова в самом начале, в сентябре в СИЗО, когда принял дело после приговора. Тогда и сейчас — это два разных человека. Выглядит он гораздо лучше, несравнимо. Во-первых, не пьет, во-вторых, диетическое питание. Кормят там нормально, поэтому не похудел, не осунулся», — передает слова Хархорина Starhit.
Ранее URA.RU сообщало, что Ефремов обжаловал приговор. Артист отбывает наказание за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года. Машина Ефремова столкнулась с фургоном доставки, после чего водитель грузовика скончался.