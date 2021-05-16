Генпрокуратура выявила массовые нарушения при начислении за ЖКХ

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Клипарт. Сургут, коммунальные платежи, расчетка, оплата жкх
Прокуроры провели масштабные проверки в 42 регионах страны Фото:

В 42 регионах России прошли массовые проверки законности при установлении тарифов ЖКХ. По итогам проверок Генпрокуратура РФ выявила свыше двух тысяч нарушений закона, в том числе в ХМАО. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Большинство из нарушений касались как деятельности региональных органов по тарифам, так и коммунальных компаний. А страдали от этих нарушений потребители, на которых ложилось необоснованное увеличение тарифов», — пишет «Российская газета» со ссылкой на Генеральную прокуратуру. Также уточняется, что для устранения этих нарушений свыше 200 чиновников и представителей коммунальных компаний привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по итогам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел. В ходе надзорных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе была прекращена практика оказания предприятиями ЖКХ услуг населению в отсутствие регулируемых цен и путем неправильного применения установленных для них тарифов. Принятые прокурорами меры в 17 регионах, в том числе в Карелии, Приморском и Камчатском краях, побудили организации раскрыть информацию о своей деятельности.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за некачественные услуги ЖКХ. Предприятия могут начать жестче штрафовать за некачественные услуги, передает передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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