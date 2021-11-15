Выплаты детям и пенсионерам привели к рекорду инфляции в России. Заявление экономиста

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Инфляция в России снизится не раньше следующего года Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

Единовременные выплаты от государства пенсионерам и семьям с детьми в 2021 году стали причиной рекордного роста инфляции в России. Такого мнения придерживается экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Инфляция действительно была бы меньше, если бы не было разовых выплат семьям с детьми, пенсионерам и военнослужащим. Но это необходимый элемент социальной политики», — отметил Табах в интервью «Ведомостям».

При этом, по его мнению, Центробанк будет и дальше повышать ключевую ставку. «Политика ЦБ состоит в том, чтобы поднять ставки и таким образом понизить инфляционные ожидания», — пояснил экономист.

Инфляция в России начнет снижаться через несколько месяцев — спад прогнозируется к концу этого — началу следующего года. «Скорее всего, пик инфляции будет пройден в октябре—ноябре», — добавил эксперт.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции. Она считает, что из-за того, что граждане России начинают больше тратить, покупать и меньше сберегать, растет потребительский кредит. Инфляционная спираль раскручивается, отметила она. Глава Банка России добавила, что в таких условиях денежный спрос растет и не выливается в увеличение потребления, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, Набиуллина прогнозировала снижение инфляции в четвертом квартале, напоминает «Ридус».

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