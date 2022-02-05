Саночник Репилов: финпомощи при подготовке к Олимпиаде не было

Никакой обещанной финансовой помощи в подготовке к Олимпийским играм-2022 не было. Об этом заявил российский саночник Роман Репилов.
«Вопрос не решился. С моей точки зрения, у людей, которые работают в команде и с командой, отсутствует компетенция. Не найти финансирование на проверенные сани в олимпийском сезоне — их большая ошибка. Альберт (Альберт Демченко — бывший главный тренер сборной — прим. ред. URA.RU) виноват в этом в меньшей степени. Он был готов, но финансирования не оказалось», — рассказал Репилов sport24.
По его словам, не было даже попыток поиска финансов для нового инвентаря для спортсменов. Спортсмен сказал, что все было слишком поверхностно по этой части, будто Россия на первенство не собирается.
Церемония открытия Олимпийских игр началась 4 февраля. Соревнования в Пекине продлятся до 20 февраля. Столица Китая стал первым городом, принимавшим зимнюю и летнюю Олимпиаду. По итогам первого дня игр (5 февраля) Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) завоевала серебро в скиатлоне и бронзу на смешанной эстафете по биатлону. Первую медаль на зимней Олимпиаде принесла лыжница Наталья Непряева.
Никакой обещанной финансовой помощи в подготовке к Олимпийским играм-2022 не было. Об этом заявил российский саночник Роман Репилов. «Вопрос не решился. С моей точки зрения, у людей, которые работают в команде и с командой, отсутствует компетенция. Не найти финансирование на проверенные сани в олимпийском сезоне — их большая ошибка. Альберт (Альберт Демченко — бывший главный тренер сборной — прим. ред. URA.RU) виноват в этом в меньшей степени. Он был готов, но финансирования не оказалось», — рассказал Репилов sport24. По его словам, не было даже попыток поиска финансов для нового инвентаря для спортсменов. Спортсмен сказал, что все было слишком поверхностно по этой части, будто Россия на первенство не собирается. Церемония открытия Олимпийских игр началась 4 февраля. Соревнования в Пекине продлятся до 20 февраля. Столица Китая стал первым городом, принимавшим зимнюю и летнюю Олимпиаду. По итогам первого дня игр (5 февраля) Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) завоевала серебро в скиатлоне и бронзу на смешанной эстафете по биатлону. Первую медаль на зимней Олимпиаде принесла лыжница Наталья Непряева.