В соцсетях вирусится ролик с фактами, как США разжигает войны. Видео

10 марта 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

США выгоден конфликт России с Украиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В соцсетях набирает популярность ролик с доказательствами, что США выгодны напряженные отношения между другими странами, в частности — конфликт между Россией и Украиной. Соединенные Штаты, по мнению авторов видео, ищут любой предлог, чтобы ввести антироссийские санкции. «Америка заинтересована в расколе, а значит, в ослаблении других стран. В феврале 2014 года состоялись переговоры о поставках Киеву вооружения из США. В 2021 году Пентагон отправлял на Украину военное снаряжение и технику. США выгоден конфликт России с Украиной», — говорится в видеоролике, который распространяется в российских пабликах. Его авторство неизвестно. По визуальным средствам можно сделать вывод, что он произведен не Russia Today и не государственными каналами. Также нет свидетельств, чтобы он имел отношение к каким-то известным «сеткам» прогосударственных пабликов и telegram-каналов. URA.RU удалось лишь определить, что распространение началось с тюменских чатов. По информации авторов ролика, США ищут предлог, чтобы наложить санкции на Россию. Такие методы являются современным способом осады РФ. «Это гарантирует холодную войну», — отмечают авторы видео. В материале также приводятся исторические факты. «США развязали 80% войн с 1945 года. Они не стесняются ни в средствах ведения войны, ни в выражениях. Постепенно появляется понятие „америкратия“ — силовое навязывание демократии», — убеждены авторы ролика. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести специальную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Цель действий российской армии — завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, операция нужна для демилитаризации и денацификации территории и отвода угрозы от России, а не оккупации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В соцсетях набирает популярность ролик с доказательствами, что США выгодны напряженные отношения между другими странами, в частности — конфликт между Россией и Украиной. Соединенные Штаты, по мнению авторов видео, ищут любой предлог, чтобы ввести антироссийские санкции. «Америка заинтересована в расколе, а значит, в ослаблении других стран. В феврале 2014 года состоялись переговоры о поставках Киеву вооружения из США. В 2021 году Пентагон отправлял на Украину военное снаряжение и технику. США выгоден конфликт России с Украиной», — говорится в видеоролике, который распространяется в российских пабликах. Его авторство неизвестно. По визуальным средствам можно сделать вывод, что он произведен не Russia Today и не государственными каналами. Также нет свидетельств, чтобы он имел отношение к каким-то известным «сеткам» прогосударственных пабликов и telegram-каналов. URA.RU удалось лишь определить, что распространение началось с тюменских чатов. По информации авторов ролика, США ищут предлог, чтобы наложить санкции на Россию. Такие методы являются современным способом осады РФ. «Это гарантирует холодную войну», — отмечают авторы видео. В материале также приводятся исторические факты. «США развязали 80% войн с 1945 года. Они не стесняются ни в средствах ведения войны, ни в выражениях. Постепенно появляется понятие „америкратия“ — силовое навязывание демократии», — убеждены авторы ролика. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести специальную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Цель действий российской армии — завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, операция нужна для демилитаризации и денацификации территории и отвода угрозы от России, а не оккупации.