Economist: более 60% населения мира одобряют или нейтральны к РФ

Две трети населения мира одобряют или нейтральны к России из-за ситуации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Две трети населения мира одобряют или нейтральны к РФ в ходе сложившейся ситуации на Украине. Такое мнение выразили авторы британского журнала The Economist.

«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия — на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство — пророссийское — избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад. А правительство Индии, — мы отнесли его к нейтральным, — укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счет снижения цен на нефть», — пишет журнал The Economist.

Пророссийскими государствами, по мнению авторов журнала, оказались 28 стран, в которых проживает в общей совокупности треть мирового населения. Среди них — Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия. Еще 32 государства придерживаются нейтрального статуса. В их числе — Индия, Бразилия и Бангладеш.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Украинская сторона, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. По некоторым данным, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.