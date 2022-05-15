Евросоюз лишил Финляндию российского электричества

Россия приостановила поставки электричества в Финляндию из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщила управляющая электросетями Финляндии компания Fingrid на своем официальном сайте.
«Приостановка передачи российской электроэнергии вытекает из ограничений платежного трафика, введенных западными странами. В связи с этими ограничениями оплата за проданную российскую электроэнергию больше не может производиться. Таким образом, приостановка является скорее следствием, чем контрмерой России», — говорится в сообщении Fingrid.
Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить Россию».
Россия приостановила поставки электричества в Финляндию из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщила управляющая электросетями Финляндии компания Fingrid на своем официальном сайте. «Приостановка передачи российской электроэнергии вытекает из ограничений платежного трафика, введенных западными странами. В связи с этими ограничениями оплата за проданную российскую электроэнергию больше не может производиться. Таким образом, приостановка является скорее следствием, чем контрмерой России», — говорится в сообщении Fingrid. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить Россию».