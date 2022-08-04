В Тюмени продают кусок челябинского метеорита
В Тюмени выставили на продажу кусок челябинского метеорита в форме сердца за 142 миллиона рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Ранее этот же метеорит продавался за меньшую цену — 40 млн рублей.
«Сердце челябинского метеорита. Состояние: новое. Цена — 142 миллиона рублей», — говорится в объявлении, которое опубликовано на сайте Avito.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени уже продавался этот же метеорит, но цена была меньше на 102 миллиона рублей. Продавец тогда указывал, что кусок метеорита был обнаружен на территории Челябинской области в Еткульском районе.
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