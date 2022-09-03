В Москве закончилось прощание с Горбачевым

В Москве завершилась церемония прощания с первым президентом СССР Горбачевым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка у Колонного зала во время прощания с Михаилом Горбачевым. Москва
Церемония прощания с Горбачевым прошла в Доме Союзов Фото:

В Москве завершилась церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Открытая панихида проходила в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Проститься с экс-президентом пришли не только его родственники, но и российские и иностранные политики, дипломаты и неравнодушные граждане.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался в ночь с 30 на 31 августа. Политику был 91 год.

Церемонию прощания лично посетили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и посол США в РФ Джон Салливан. Кроме того, в Дом Союзов прибыли послы Швеции и Великобритании. Президент России Владимир Путин простился с политиком 1 сентября.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В Москве завершилась церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». Открытая панихида проходила в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Проститься с экс-президентом пришли не только его родственники, но и российские и иностранные политики, дипломаты и неравнодушные граждане. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался в ночь с 30 на 31 августа. Политику был 91 год. Церемонию прощания лично посетили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и посол США в РФ Джон Салливан. Кроме того, в Дом Союзов прибыли послы Швеции и Великобритании. Президент России Владимир Путин простился с политиком 1 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...