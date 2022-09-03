В Москве закончилось прощание с Горбачевым

В Москве завершилась церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
Открытая панихида проходила в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Проститься с экс-президентом пришли не только его родственники, но и российские и иностранные политики, дипломаты и неравнодушные граждане.
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался в ночь с 30 на 31 августа. Политику был 91 год.
Церемонию прощания лично посетили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и посол США в РФ Джон Салливан. Кроме того, в Дом Союзов прибыли послы Швеции и Великобритании. Президент России Владимир Путин простился с политиком 1 сентября.
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