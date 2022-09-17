В НАТО заявили, что конфликт на Украине угрожает мировому порядку

Конфликт на Украине угрожает всему миропорядку, заявили в НАТО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Конфликт на Украине угрожает всему мировому порядку, построенному по своим правилам. Об этом заявил руководитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
«Не вызывает ни малейших сомнений, что этот конфликт больше, чем Украина», — цитирует Бауэра argumenti.ru. Он отмечает, что вследствие этого конфликта весь миропорядок, построенный на правилах, подвергся нападению.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее главной целью защиту населения Донбасса от геноцида.
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