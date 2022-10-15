Военный разведчик: ВСУ проваливают наступления и несут потери из-за Илона Маска

15 октября 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Провалы в наступлении ВСУ могут объясняться снижением Илоном Маском скорости работы спутниковой системы связи ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за перебоев в системе Stаrlink украинская армия проваливает контрнаступление и несет весомые потери. Об этом сообщили в военной разведке России. «Во время обрывов связи украинское командование находилось едва ли не в панике и принимало решения на разных участках фронта, основываясь на устаревшей информации. Приказы, отданные вслепую, приводили к провалу наступлений и большим потерям», — цитирует RT источник в военной разведке. Помимо этого, с помощью спутниковой системы, поставляемой компанией Илона Маска Space X, происходит наведение ракетных и артиллерийских ударов. Одной из возможных причин перебоев в системе называется снижение скорости передачи данных самой компанией Маска за неуплату со стороны Украины. Сейчас Space X уже потратила 80 млн долларов обеспечение работы системы для украинской армии. ВСУ на данный момент оплатила только малую часть от всей суммы. Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет способ обеспечить работу Starlink, передает телеканал 360. В США также заинтересованы в обеспечении украинских военных спутниковой связью и изучают конкретные варианты такой помощи, сообщает «Национальная служба новостей».

Из-за перебоев в системе Stаrlink украинская армия проваливает контрнаступление и несет весомые потери. Об этом сообщили в военной разведке России. «Во время обрывов связи украинское командование находилось едва ли не в панике и принимало решения на разных участках фронта, основываясь на устаревшей информации. Приказы, отданные вслепую, приводили к провалу наступлений и большим потерям», — цитирует RT источник в военной разведке. Помимо этого, с помощью спутниковой системы, поставляемой компанией Илона Маска Space X, происходит наведение ракетных и артиллерийских ударов. Одной из возможных причин перебоев в системе называется снижение скорости передачи данных самой компанией Маска за неуплату со стороны Украины. Сейчас Space X уже потратила 80 млн долларов обеспечение работы системы для украинской армии. ВСУ на данный момент оплатила только малую часть от всей суммы. Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет способ обеспечить работу Starlink, передает телеканал 360. В США также заинтересованы в обеспечении украинских военных спутниковой связью и изучают конкретные варианты такой помощи, сообщает «Национальная служба новостей».