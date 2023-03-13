На Украине считают, что в Бахмуте осталась примерно тысяча мирных граждан

13 марта 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Около тысячи гражданских остаются в Бахмуте, заявила Ирина Верещук Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бахмуте (Артемовск) на данный момент остается около тысячи гражданских лиц. Об этом рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук. «В Бахмуте, возможно, осталась тысяча гражданских лиц», — передает слова Верещук газета El País . Она добавила, что под вопросом остается факт нахождения детей в этом городе и их возможное количество. Также вице-премьер напомнила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему нуждаются в боеприпасах и оружии. Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что большая часть жителей Бахмута остается в городе. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал об отсутствии у населения города медицинского обслуживания, передает RT. По словам бойца ЧВК «Вагнер», украинская армия препятствует эвакуации мирного населения Бахмута, пишет «Национальная служба новостей».

В Бахмуте (Артемовск) на данный момент остается около тысячи гражданских лиц. Об этом рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук. «В Бахмуте, возможно, осталась тысяча гражданских лиц», — передает слова Верещук газета El País. Она добавила, что под вопросом остается факт нахождения детей в этом городе и их возможное количество. Также вице-премьер напомнила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему нуждаются в боеприпасах и оружии. Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что большая часть жителей Бахмута остается в городе. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал об отсутствии у населения города медицинского обслуживания, передает RT. По словам бойца ЧВК «Вагнер», украинская армия препятствует эвакуации мирного населения Бахмута, пишет «Национальная служба новостей».