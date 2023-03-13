На Украине считают, что в Бахмуте осталась примерно тысяча мирных граждан

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, украина, мариуполь, беженцы, гуманитарная катастрофа
Около тысячи гражданских остаются в Бахмуте, заявила Ирина Верещук Фото:
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В Бахмуте (Артемовск) на данный момент остается около тысячи гражданских лиц. Об этом рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«В Бахмуте, возможно, осталась тысяча гражданских лиц», — передает слова Верещук газета El País. Она добавила, что под вопросом остается факт нахождения детей в этом городе и их возможное количество. Также вице-премьер напомнила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему нуждаются в боеприпасах и оружии.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что большая часть жителей Бахмута остается в городе. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал об отсутствии у населения города медицинского обслуживания, передает RT. По словам бойца ЧВК «Вагнер», украинская армия препятствует эвакуации мирного населения Бахмута, пишет «Национальная служба новостей».

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В Бахмуте (Артемовск) на данный момент остается около тысячи гражданских лиц. Об этом рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук. «В Бахмуте, возможно, осталась тысяча гражданских лиц», — передает слова Верещук газета El País. Она добавила, что под вопросом остается факт нахождения детей в этом городе и их возможное количество. Также вице-премьер напомнила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему нуждаются в боеприпасах и оружии. Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что большая часть жителей Бахмута остается в городе. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал об отсутствии у населения города медицинского обслуживания, передает RT. По словам бойца ЧВК «Вагнер», украинская армия препятствует эвакуации мирного населения Бахмута, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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