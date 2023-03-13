Мэр из ХМАО обозначил необходимость регулярного авиасообщения между Советским и Екатеринбургом

14 марта 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Перелеты из Советского в Екатеринбург очень востребованы в период летних отпусков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков во время встречи с директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константином Гребешоком обсудил необходимость организации регулярного авиасообщения между Советским и Екатеринбургом, особенно в период летних отпусков. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале. «Обсудил с директором Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константином Гребешоком ряд важных для нашего муниципалитета вопросов. Основным был вопрос организации регулярного пассажирского авиасообщения между Советским и Екатеринбургом. Впереди период летних отпусков, когда авиарейсы до Екатеринбурга становятся наиболее востребованными», — говорится в сообщении. Буренков отметил, что авиаперелеты в Екатеринбург не осуществляются с января 2023 году. В период летних отпусков жители района используют данный маршрут для дальнейшей пересадки на самолеты до Москвы, Сочи, Краснодара и другие. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО открываются новые прямые рейсы в Казань. Самолеты авиакомпании «Руслайн» с 16 марта будут летать из Ханты-Мансийска в Казань два раза в неделю.

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков во время встречи с директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константином Гребешоком обсудил необходимость организации регулярного авиасообщения между Советским и Екатеринбургом, особенно в период летних отпусков. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале. «Обсудил с директором Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константином Гребешоком ряд важных для нашего муниципалитета вопросов. Основным был вопрос организации регулярного пассажирского авиасообщения между Советским и Екатеринбургом. Впереди период летних отпусков, когда авиарейсы до Екатеринбурга становятся наиболее востребованными», — говорится в сообщении. Буренков отметил, что авиаперелеты в Екатеринбург не осуществляются с января 2023 году. В период летних отпусков жители района используют данный маршрут для дальнейшей пересадки на самолеты до Москвы, Сочи, Краснодара и другие. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО открываются новые прямые рейсы в Казань. Самолеты авиакомпании «Руслайн» с 16 марта будут летать из Ханты-Мансийска в Казань два раза в неделю.