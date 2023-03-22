Лукашенко предрек страшный ответ на поставки ВСУ боеприпасов с ураном

Если боеприпасы с обедненным ураном будут взорваны на позициях российских войск, ответ будет страшным для всей планеты. Об этом заявил президент республики Беларусь Александр Лукашенко.
«Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск РФ, ответ будет страшным для планеты», — подчеркнул Александр Лукашенко в ходе посещения мемориального комплекса «Хатынь» в день 80-йгодовщины уничтожения фашистскими карателями белорусской деревни и ее жителей. Он отметил, что планы по предоставлению Украине подобных боеприпасов являются обычной болтовней. Но Лукашенко уточнил, что если Киев получит боеприпасы с обедненным ураном, то Минск тогда получит боеприпасы с «настоящим ураном».
Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что боеприпасы с обедненным ураном не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ). 21 марта Великобритания объявила, что передаст Украине снаряды с обедненным ураном.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!