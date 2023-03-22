Херш: ЦРУ готовит альтернативную версию подрыва «Северных потоков»

ЦРУ и немецкую разведку попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на «Северных потоках» для СМИ. Об этом сообщает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники. По его словам, диверсия обсуждалась в ходе недавнего визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США.
«[Президент США Джо] Байден и Шольц провели закрытую 80-минутную встречу. <…> В результате некоторым элементам Центрального разведывательного управления [ЦРУ] было предложено подготовить прикрытие в сотрудничестве с немецкой разведкой, которое предоставило бы американской и немецкой прессе альтернативную версию уничтожения Nord Stream 2. По словам источников, новая версия должна опровергнуть утверждение о том, что Байден приказал разрушить трубопроводы», —
Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал на своем сайте независимое расследование, где обвинил США в организации теракта на газопроводах. По его словам, в этом активно участвовало ЦРУ.
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