Херш: ЦРУ готовит альтернативную версию подрыва «Северных потоков» 22 марта 2023 в 16:29 Размер текста - 17 + США и Германия готовят новую версию подрыва «Северных потоков» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» ЦРУ и немецкую разведку попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на «Северных потоках» для СМИ. Об этом сообщает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники. По его словам, диверсия обсуждалась в ходе недавнего визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США. «[Президент США Джо] Байден и Шольц провели закрытую 80-минутную встречу. <…> В результате некоторым элементам Центрального разведывательного управления [ЦРУ] было предложено подготовить прикрытие в сотрудничестве с немецкой разведкой, которое предоставило бы американской и немецкой прессе альтернативную версию уничтожения Nord Stream 2. По словам источников, новая версия должна опровергнуть утверждение о том, что Байден приказал разрушить трубопроводы», — написал Херш в своей колонке на Substack. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал на своем сайте независимое расследование, где обвинил США в организации теракта на газопроводах. По его словам, в этом активно участвовало ЦРУ. ЦРУ и немецкую разведку попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на «Северных потоках» для СМИ. Об этом сообщает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники. По его словам, диверсия обсуждалась в ходе недавнего визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США. «[Президент США Джо] Байден и Шольц провели закрытую 80-минутную встречу. <…> В результате некоторым элементам Центрального разведывательного управления [ЦРУ] было предложено подготовить прикрытие в сотрудничестве с немецкой разведкой, которое предоставило бы американской и немецкой прессе альтернативную версию уничтожения Nord Stream 2. По словам источников, новая версия должна опровергнуть утверждение о том, что Байден приказал разрушить трубопроводы», — написал Херш в своей колонке на Substack. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал на своем сайте независимое расследование, где обвинил США в организации теракта на газопроводах. По его словам, в этом активно участвовало ЦРУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям