Лавров предупредил Британию об ответе РФ на отправки Киеву боеприпасов с ураном 22 марта 2023 в 17:04 Размер текста - 17 + Сергей Лавров заявил, что Великобритания рискует вывести конфликт на Украине на новый уровень эскалации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания выведет конфликт на Украине на новый уровень эскалации, если отправит киевским солдатам боеприпасы с обедненным ураном. Россия будет вынуждена отреагировать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Москва будет вынуждена реагировать на поставки снарядов с обедненным ураном Киеву, с учетом военной доктрины РФ», — отметил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Эритреи. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Министр подчеркнул, что «это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному». Лавров уточнил, что применение подобных снарядов нанесет серьезный вред сельскому хозяйству на территории Украины. Ранее сербский юрист Срджан Алексич, который ранее представлял интересы пострадавших в ходе бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, назвал использование боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением. Он призвал запретить их использование на международном уровне. 21 марта Великобритания заявила о готовности предоставить Киеву такие боеприпасы. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал такие планы безумными, сообщает RT. Великобритания выведет конфликт на Украине на новый уровень эскалации, если отправит киевским солдатам боеприпасы с обедненным ураном. Россия будет вынуждена отреагировать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Москва будет вынуждена реагировать на поставки снарядов с обедненным ураном Киеву, с учетом военной доктрины РФ», — отметил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Эритреи. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Министр подчеркнул, что «это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному». Лавров уточнил, что применение подобных снарядов нанесет серьезный вред сельскому хозяйству на территории Украины. Ранее сербский юрист Срджан Алексич, который ранее представлял интересы пострадавших в ходе бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, назвал использование боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением. Он призвал запретить их использование на международном уровне. 21 марта Великобритания заявила о готовности предоставить Киеву такие боеприпасы. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал такие планы безумными, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям