Лавров предупредил Британию об ответе РФ на отправки Киеву боеприпасов с ураном

Великобритания выведет конфликт на Украине на новый уровень эскалации, если отправит киевским солдатам боеприпасы с обедненным ураном. Россия будет вынуждена отреагировать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Москва будет вынуждена реагировать на поставки снарядов с обедненным ураном Киеву, с учетом военной доктрины РФ», — отметил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Эритреи. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
Министр подчеркнул, что «это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному». Лавров уточнил, что применение подобных снарядов нанесет серьезный вред сельскому хозяйству на территории Украины.
Ранее сербский юрист Срджан Алексич, который ранее представлял интересы пострадавших в ходе бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, назвал использование боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением. Он призвал запретить их использование на международном уровне. 21 марта Великобритания заявила о готовности предоставить Киеву такие боеприпасы. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал такие планы безумными, сообщает RT.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!