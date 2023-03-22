Лавров предупредил Британию об ответе РФ на отправки Киеву боеприпасов с ураном

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что Великобритания рискует вывести конфликт на Украине на новый уровень эскалации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания выведет конфликт на Украине на новый уровень эскалации, если отправит киевским солдатам боеприпасы с обедненным ураном. Россия будет вынуждена отреагировать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Москва будет вынуждена реагировать на поставки снарядов с обедненным ураном Киеву, с учетом военной доктрины РФ», — отметил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Эритреи. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Министр подчеркнул, что «это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному». Лавров уточнил, что применение подобных снарядов нанесет серьезный вред сельскому хозяйству на территории Украины.

Ранее сербский юрист Срджан Алексич, который ранее представлял интересы пострадавших в ходе бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, назвал использование боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением. Он призвал запретить их использование на международном уровне. 21 марта Великобритания заявила о готовности предоставить Киеву такие боеприпасы. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал такие планы безумными, сообщает RT.

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Великобритания выведет конфликт на Украине на новый уровень эскалации, если отправит киевским солдатам боеприпасы с обедненным ураном. Россия будет вынуждена отреагировать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Москва будет вынуждена реагировать на поставки снарядов с обедненным ураном Киеву, с учетом военной доктрины РФ», — отметил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Эритреи. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Министр подчеркнул, что «это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному». Лавров уточнил, что применение подобных снарядов нанесет серьезный вред сельскому хозяйству на территории Украины. Ранее сербский юрист Срджан Алексич, который ранее представлял интересы пострадавших в ходе бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, назвал использование боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением. Он призвал запретить их использование на международном уровне. 21 марта Великобритания заявила о готовности предоставить Киеву такие боеприпасы. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал такие планы безумными, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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