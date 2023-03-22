Военный эксперт Кнутов объяснил причастность НАТО к атакам ВСУ на Крым. Видео

Военный эксперт Кнутов: НАТО поставляет Украине свои беспилотники

22 марта 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Беспилотники поставляются Украине странами НАТО в разобранном виде Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все беспилотники, которые использует Украина в ходе конфликта с Россией, производятся в странах НАТО. Таким образом альянс причастен к недавним атакам украинских дронов на Севастополь. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Это они [власти Киева] рассказывают красивые истории о том, как делают беспилотники. На Украину они [беспилотники] приходят [из стран НАТО] в разобранном виде, их собирают и, соответственно, рисуют украинский знак», — пояснил Юрий Кнутов в интервью Пятому каналу. Эксперт подчеркнул, что России необходимо выяснить, откуда выпускаются данные беспилотники. По мнению Кнутова, ВСУ осознанно выбрали именно текущий момент для запуска беспилотников в сторону Крыма. Ведь сейчас, обращает внимание эксперт, начинается курортный сезон и Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вызвать панику среди населения полуострова. Ранее в Минобороны РФ уточнили, что 22 марта три беспилотника, запущенные со стороны Украины, пытались атаковать военные объекты Крыма. Все они были уничтожены. Девушки, которые сбили два из них, были представлены к награде.

Все беспилотники, которые использует Украина в ходе конфликта с Россией, производятся в странах НАТО. Таким образом альянс причастен к недавним атакам украинских дронов на Севастополь. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Это они [власти Киева] рассказывают красивые истории о том, как делают беспилотники. На Украину они [беспилотники] приходят [из стран НАТО] в разобранном виде, их собирают и, соответственно, рисуют украинский знак», — пояснил Юрий Кнутов в интервью Пятому каналу. Эксперт подчеркнул, что России необходимо выяснить, откуда выпускаются данные беспилотники. По мнению Кнутова, ВСУ осознанно выбрали именно текущий момент для запуска беспилотников в сторону Крыма. Ведь сейчас, обращает внимание эксперт, начинается курортный сезон и Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вызвать панику среди населения полуострова. Ранее в Минобороны РФ уточнили, что 22 марта три беспилотника, запущенные со стороны Украины, пытались атаковать военные объекты Крыма. Все они были уничтожены. Девушки, которые сбили два из них, были представлены к награде.