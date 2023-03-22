Военный эксперт Кнутов объяснил причастность НАТО к атакам ВСУ на Крым. Видео

Военный эксперт Кнутов: НАТО поставляет Украине свои беспилотники
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Вооруженные силы Украины. stock, рация, связист, ВСУ, украинские военные, stock
Беспилотники поставляются Украине странами НАТО в разобранном виде Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Все беспилотники, которые использует Украина в ходе конфликта с Россией, производятся в странах НАТО. Таким образом альянс причастен к недавним атакам украинских дронов на Севастополь. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это они [власти Киева] рассказывают красивые истории о том, как делают беспилотники. На Украину они [беспилотники] приходят [из стран НАТО] в разобранном виде, их собирают и, соответственно, рисуют украинский знак», — пояснил Юрий Кнутов в интервью Пятому каналу.

Эксперт подчеркнул, что России необходимо выяснить, откуда выпускаются данные беспилотники. По мнению Кнутова, ВСУ осознанно выбрали именно текущий момент для запуска беспилотников в сторону Крыма. Ведь сейчас, обращает внимание эксперт, начинается курортный сезон и Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вызвать панику среди населения полуострова.

Ранее в Минобороны РФ уточнили, что 22 марта три беспилотника, запущенные со стороны Украины, пытались атаковать военные объекты Крыма. Все они были уничтожены. Девушки, которые сбили два из них, были представлены к награде.

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Все беспилотники, которые использует Украина в ходе конфликта с Россией, производятся в странах НАТО. Таким образом альянс причастен к недавним атакам украинских дронов на Севастополь. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Это они [власти Киева] рассказывают красивые истории о том, как делают беспилотники. На Украину они [беспилотники] приходят [из стран НАТО] в разобранном виде, их собирают и, соответственно, рисуют украинский знак», — пояснил Юрий Кнутов в интервью Пятому каналу. Эксперт подчеркнул, что России необходимо выяснить, откуда выпускаются данные беспилотники. По мнению Кнутова, ВСУ осознанно выбрали именно текущий момент для запуска беспилотников в сторону Крыма. Ведь сейчас, обращает внимание эксперт, начинается курортный сезон и Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вызвать панику среди населения полуострова. Ранее в Минобороны РФ уточнили, что 22 марта три беспилотника, запущенные со стороны Украины, пытались атаковать военные объекты Крыма. Все они были уничтожены. Девушки, которые сбили два из них, были представлены к награде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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