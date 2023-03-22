Все беспилотники, которые использует Украина в ходе конфликта с Россией, производятся в странах НАТО. Таким образом альянс причастен к недавним атакам украинских дронов на Севастополь. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Это они [власти Киева] рассказывают красивые истории о том, как делают беспилотники. На Украину они [беспилотники] приходят [из стран НАТО] в разобранном виде, их собирают и, соответственно, рисуют украинский знак», — пояснил Юрий Кнутов в интервью Пятому каналу.
Эксперт подчеркнул, что России необходимо выяснить, откуда выпускаются данные беспилотники. По мнению Кнутова, ВСУ осознанно выбрали именно текущий момент для запуска беспилотников в сторону Крыма. Ведь сейчас, обращает внимание эксперт, начинается курортный сезон и Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вызвать панику среди населения полуострова.
Ранее в Минобороны РФ уточнили, что 22 марта три беспилотника, запущенные со стороны Украины, пытались атаковать военные объекты Крыма. Все они были уничтожены. Девушки, которые сбили два из них, были представлены к награде.
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