США не заметили признаков переброски ядерного оружия РФ в Белоруссию

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, stock, СНВ, ДСНВ, ядерное
США не заметили переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию Фото:

США не видят признаков переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не заметили никаких свидетельств того, что он [президент РФ Владимир Путин] уже сделал это. Указаний на то, что он намерен перебросить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие любого типа, а также указаний на то, что он намерен применить его на Украине нет», — сказал он в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Госдепа.

Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии 25 марта. По словам политолога Кирилла Коктыша, этот шаг был вызван многочисленными провокациями со стороны НАТО в рамках СВО. Журналисты издания Global Times выразили мнение, что таким образом Путин послал сигнал о готовности оказывать дальнейшее противодействие США.

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США не видят признаков переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы не заметили никаких свидетельств того, что он [президент РФ Владимир Путин] уже сделал это. Указаний на то, что он намерен перебросить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие любого типа, а также указаний на то, что он намерен применить его на Украине нет», — сказал он в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Госдепа. Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии 25 марта. По словам политолога Кирилла Коктыша, этот шаг был вызван многочисленными провокациями со стороны НАТО в рамках СВО. Журналисты издания Global Times выразили мнение, что таким образом Путин послал сигнал о готовности оказывать дальнейшее противодействие США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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