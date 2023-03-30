США не заметили признаков переброски ядерного оружия РФ в Белоруссию

30 марта 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

США не заметили переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ США не видят признаков переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы не заметили никаких свидетельств того, что он [президент РФ Владимир Путин] уже сделал это. Указаний на то, что он намерен перебросить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие любого типа, а также указаний на то, что он намерен применить его на Украине нет», — сказал он в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Госдепа. Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии 25 марта. По словам политолога Кирилла Коктыша, этот шаг был вызван многочисленными провокациями со стороны НАТО в рамках СВО. Журналисты издания Global Times выразили мнение, что таким образом Путин послал сигнал о готовности оказывать дальнейшее противодействие США.

США не видят признаков переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы не заметили никаких свидетельств того, что он [президент РФ Владимир Путин] уже сделал это. Указаний на то, что он намерен перебросить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие любого типа, а также указаний на то, что он намерен применить его на Украине нет», — сказал он в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Госдепа. Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии 25 марта. По словам политолога Кирилла Коктыша, этот шаг был вызван многочисленными провокациями со стороны НАТО в рамках СВО. Журналисты издания Global Times выразили мнение, что таким образом Путин послал сигнал о готовности оказывать дальнейшее противодействие США.