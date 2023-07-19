Свердловчане пожаловались, что вечером едут без света в «Орлане» в Екатеринбург. Видео

19 июля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Пассажиры больше часа едут в «Орлане» без света Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пассажиры «Орлана», который едет из Челябинска в Екатеринбург, пожаловались, что во время вечернего рейса 19 июля в вагонах нет света, и что состав несколько раз внепланово останавливался. Об этом URA.RU рассказали пассажиры. «Мы едем из Кыштыма в Екатеринбург, в поезде нет света и он уже несколько раз делал остановки. Мы должны были уже приехать на вокзал, но мы только у Полевского», — пояснил собеседник агентства. По словам пассажира, света в поезде нет больше часа. «Никто из машинистов ничего не говорит», — добавил собеседник. Когда поезд внезапно остановился в первый раз, то простоял около получаса, отметил пассажир. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги, чтобы узнать, почему в «Орлане» отключили свет, и почему были внеплановые остановки. Ответ на момент публикации не поступил.

Пассажиры «Орлана», который едет из Челябинска в Екатеринбург, пожаловались, что во время вечернего рейса 19 июля в вагонах нет света, и что состав несколько раз внепланово останавливался. Об этом URA.RU рассказали пассажиры. «Мы едем из Кыштыма в Екатеринбург, в поезде нет света и он уже несколько раз делал остановки. Мы должны были уже приехать на вокзал, но мы только у Полевского», — пояснил собеседник агентства. По словам пассажира, света в поезде нет больше часа. «Никто из машинистов ничего не говорит», — добавил собеседник. Когда поезд внезапно остановился в первый раз, то простоял около получаса, отметил пассажир. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги, чтобы узнать, почему в «Орлане» отключили свет, и почему были внеплановые остановки. Ответ на момент публикации не поступил.