Пассажиры «Орлана», который едет из Челябинска в Екатеринбург, пожаловались, что во время вечернего рейса 19 июля в вагонах нет света, и что состав несколько раз внепланово останавливался. Об этом URA.RU рассказали пассажиры.
«Мы едем из Кыштыма в Екатеринбург, в поезде нет света и он уже несколько раз делал остановки. Мы должны были уже приехать на вокзал, но мы только у Полевского», — пояснил собеседник агентства.
По словам пассажира, света в поезде нет больше часа. «Никто из машинистов ничего не говорит», — добавил собеседник. Когда поезд внезапно остановился в первый раз, то простоял около получаса, отметил пассажир.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги, чтобы узнать, почему в «Орлане» отключили свет, и почему были внеплановые остановки. Ответ на момент публикации не поступил.
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