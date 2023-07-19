19 июля 2023

Свердловчане пожаловались, что вечером едут без света в «Орлане» в Екатеринбург. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры больше часа едут в «Орлане» без света Фото:

Пассажиры «Орлана», который едет из Челябинска в Екатеринбург, пожаловались, что во время вечернего рейса 19 июля в вагонах нет света, и что состав несколько раз внепланово останавливался. Об этом URA.RU рассказали пассажиры.

«Мы едем из Кыштыма в Екатеринбург, в поезде нет света и он уже несколько раз делал остановки. Мы должны были уже приехать на вокзал, но мы только у Полевского», — пояснил собеседник агентства.

По словам пассажира, света в поезде нет больше часа. «Никто из машинистов ничего не говорит», — добавил собеседник. Когда поезд внезапно остановился в первый раз, то простоял около получаса, отметил пассажир.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги, чтобы узнать, почему в «Орлане» отключили свет, и почему были внеплановые остановки. Ответ на момент публикации не поступил.

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Пассажиры «Орлана», который едет из Челябинска в Екатеринбург, пожаловались, что во время вечернего рейса 19 июля в вагонах нет света, и что состав несколько раз внепланово останавливался. Об этом URA.RU рассказали пассажиры. «Мы едем из Кыштыма в Екатеринбург, в поезде нет света и он уже несколько раз делал остановки. Мы должны были уже приехать на вокзал, но мы только у Полевского», — пояснил собеседник агентства. По словам пассажира, света в поезде нет больше часа. «Никто из машинистов ничего не говорит», — добавил собеседник. Когда поезд внезапно остановился в первый раз, то простоял около получаса, отметил пассажир. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги, чтобы узнать, почему в «Орлане» отключили свет, и почему были внеплановые остановки. Ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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