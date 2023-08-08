Солдаты ВСУ расхваливают запрещенные в мире кассетные боеприпасы

WSJ: ВСУ сменили тактику, отдав предпочтение кассетным бомбам

08 августа 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Анатолий Харченко заявил, что кассетные боеприпасы наносят большой урон на местности Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кассетные боеприпасы эффективны в боевых действиях. Об этом сообщил украинский командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко. Однако российские солдаты быстро научились обороняться от кассетных бомб, добавил он. «Кассетные бомбы хороши. Они эффективны [в сравнении с другими боеприпасами]», — заявил Харченко в беседе с американским журналом. Несмотря на это, российские военные быстро научились обороняться от кассетных бомб. Украинский командир подчеркнул, что командиры ВСУ сменили тактику, так как имели провал в начале июля. Теперь они ведут наступательные действия с использованием кассетных боеприпасов. Харченко отметил, что траншеи российских солдат могут достигать больше двух метров. Российские силы размещаются так, что избегают больших потерь. Харченко сообщил, что кассетные боеприпасы наносят урон по большой площади. По его словам, попадание может быть неточным, но эффективным. Он подчеркнул, что бои недалеко от села Роботино к юго-востоку от Запорожья показали работу нового оружия в арсенале ВСУ. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки кассетных бомб Украине бьют по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном. Командир батареи с позывным Чип родом из Дзержинска сообщил, что ВСУ атакуют гражданских кассетными снарядами для отвлечения внимания российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кассетные боеприпасы эффективны в боевых действиях. Об этом сообщил украинский командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко. Однако российские солдаты быстро научились обороняться от кассетных бомб, добавил он. «Кассетные бомбы хороши. Они эффективны [в сравнении с другими боеприпасами]», — заявил Харченко в беседе с американским журналом. Несмотря на это, российские военные быстро научились обороняться от кассетных бомб. Украинский командир подчеркнул, что командиры ВСУ сменили тактику, так как имели провал в начале июля. Теперь они ведут наступательные действия с использованием кассетных боеприпасов. Харченко отметил, что траншеи российских солдат могут достигать больше двух метров. Российские силы размещаются так, что избегают больших потерь. Харченко сообщил, что кассетные боеприпасы наносят урон по большой площади. По его словам, попадание может быть неточным, но эффективным. Он подчеркнул, что бои недалеко от села Роботино к юго-востоку от Запорожья показали работу нового оружия в арсенале ВСУ. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки кассетных бомб Украине бьют по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном. Командир батареи с позывным Чип родом из Дзержинска сообщил, что ВСУ атакуют гражданских кассетными снарядами для отвлечения внимания российских военных.