Киев в курсе каждого применения кассетных боеприпасов в рамках украинского конфликта и не наносит ударов по мирному населению. Такое заявление сдалала посол Украины в США Оксана Макарова.
«Те [кассетные боеприпасы], что мы получаем из США, имеют очень низкий процент брака <…> Во-вторых, мы используем их только вне городов и в зонах, где нет мирного населения», — заявила Оксана Макарова в интервью для The Washington Post. По ее словам, Киев фиксирует каждое применение этих запрещенных бомб.
Ранее США приняли решение предоставить Украине кассетные боеприпасы. После этого ВСУ неоднократно наносили удары по российским гражданским объектам. Так, один из российских командиров заявлял, что Киев бьет по мирному населению, чтобы отвлечь внимание артиллеристов армии РФ. Недавно стало известно, что украинские военные обстреляли кассетными бомбами автобус, который следовал по маршруту Макеевка — Ясиноватая. Применение Украиной запрещенного вооружения вызвало обеспокоенность в ООН, сказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает деловое издание «Взгляд».
Киев в курсе каждого применения кассетных боеприпасов в рамках украинского конфликта и не наносит ударов по мирному населению. Такое заявление сдалала посол Украины в США Оксана Макарова. «Те [кассетные боеприпасы], что мы получаем из США, имеют очень низкий процент брака <…> Во-вторых, мы используем их только вне городов и в зонах, где нет мирного населения», — заявила Оксана Макарова в интервью для The Washington Post. По ее словам, Киев фиксирует каждое применение этих запрещенных бомб. Ранее США приняли решение предоставить Украине кассетные боеприпасы. После этого ВСУ неоднократно наносили удары по российским гражданским объектам. Так, один из российских командиров заявлял, что Киев бьет по мирному населению, чтобы отвлечь внимание артиллеристов армии РФ. Недавно стало известно, что украинские военные обстреляли кассетными бомбами автобус, который следовал по маршруту Макеевка — Ясиноватая. Применение Украиной запрещенного вооружения вызвало обеспокоенность в ООН, сказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает деловое издание «Взгляд».