Украинские солдаты атакуют гражданских кассетными снарядами для отвлечения внимания артиллеристов Вооруженных сил России. Об этом заявил Командир батареи с позывным Чип родом из Дзержинска.
«Киевские бойцы стреляют кассетными снарядами по мирным, чтобы отвлечь российских артиллеристов, которым приходится подавлять артиллерию противника», — передают «Известия» слова Чипа. По его словам, у Вооруженных сил Украины ослабевает интенсивность работы артиллерии. «У них контрбатарейная борьба стала хуже, чем в прошлом году, поэтому они начали бомбить мирные города», — добавил он.
Киев получил кассетные боеприпасы по указу президента США Джо Байдена. Украина активно использует снаряды, атакуя новые российские территории. Поставки таких боеприпасов ударяют по остаткам дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
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