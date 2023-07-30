30 июля 2023

Командир ВС РФ Чип: ВСУ бьют по гражданским кассетными снарядами для отвлечения внимания

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ВСУ бьют по мирным, чтобы отвлечь российскую ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты атакуют гражданских кассетными снарядами для отвлечения внимания артиллеристов Вооруженных сил России. Об этом заявил Командир батареи с позывным Чип родом из Дзержинска.

«Киевские бойцы стреляют кассетными снарядами по мирным, чтобы отвлечь российских артиллеристов, которым приходится подавлять артиллерию противника», — передают «Известия» слова Чипа. По его словам, у Вооруженных сил Украины ослабевает интенсивность работы артиллерии. «У них контрбатарейная борьба стала хуже, чем в прошлом году, поэтому они начали бомбить мирные города», — добавил он.

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Киев получил кассетные боеприпасы по указу президента США Джо Байдена. Украина активно использует снаряды, атакуя новые российские территории. Поставки таких боеприпасов ударяют по остаткам дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

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Украинские солдаты атакуют гражданских кассетными снарядами для отвлечения внимания артиллеристов Вооруженных сил России. Об этом заявил Командир батареи с позывным Чип родом из Дзержинска. «Киевские бойцы стреляют кассетными снарядами по мирным, чтобы отвлечь российских артиллеристов, которым приходится подавлять артиллерию противника», — передают «Известия» слова Чипа. По его словам, у Вооруженных сил Украины ослабевает интенсивность работы артиллерии. «У них контрбатарейная борьба стала хуже, чем в прошлом году, поэтому они начали бомбить мирные города», — добавил он. Киев получил кассетные боеприпасы по указу президента США Джо Байдена. Украина активно использует снаряды, атакуя новые российские территории. Поставки таких боеприпасов ударяют по остаткам дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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