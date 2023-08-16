На Западной Украине снесли еще два памятника советским солдатам

Памятники снесли в двух селах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во Львовской области Украины демонтировали еще два памятника советским солдатам. Об этом говорится в telegram-канале «Деколонизация. Украина».
«Два памятника советским солдатам демонтированы во Львовской области Украины. Их снесли в селах Грушатичи и Миженец Самборского района Львовщины», — говорится в соцсети.
Ранее во Львовской области снесли четыре памятника советским воинам. Инцидент произошел около поселков Буянов, Липовцы, Лопушанка и Поморяны. Кроме того, в Киеве демонтировали памятник Герою СССР Юрию Гагарину.
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