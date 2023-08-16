16 августа 2023

На Западной Украине снесли еще два памятника советским солдатам

© Служба новостей «URA.RU»
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Севастополь. Крым. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, флаг украины, солдат
Памятники снесли в двух селах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во Львовской области Украины демонтировали еще два памятника советским солдатам. Об этом говорится в telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«Два памятника советским солдатам демонтированы во Львовской области Украины. Их снесли в селах Грушатичи и Миженец Самборского района Львовщины», — говорится в соцсети.

Ранее во Львовской области снесли четыре памятника советским воинам. Инцидент произошел около поселков Буянов, Липовцы, Лопушанка и Поморяны. Кроме того, в Киеве демонтировали памятник Герою СССР Юрию Гагарину.

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Во Львовской области Украины демонтировали еще два памятника советским солдатам. Об этом говорится в telegram-канале «Деколонизация. Украина». «Два памятника советским солдатам демонтированы во Львовской области Украины. Их снесли в селах Грушатичи и Миженец Самборского района Львовщины», — говорится в соцсети. Ранее во Львовской области снесли четыре памятника советским воинам. Инцидент произошел около поселков Буянов, Липовцы, Лопушанка и Поморяны. Кроме того, в Киеве демонтировали памятник Герою СССР Юрию Гагарину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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