Власти ЯНАО отправят в путешествие по стране детей Волновахи

30 сентября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Первые 500 детей из Волновахи отправятся в путешествие уже осенью Фото: Георгий Бергал © URA.RU Благодаря новому трехлетнему проекту властей Ямало-Ненецкого автономного округа, вся молодежь Волновахи и Волновахского района сможет познакомиться с культурными центрами страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, первые 500 детей отправятся в путешествие уже этой осенью. «Ровно год наша страна живет обновленным, исторически справедливым составом. Запускаем большой трехлетний проект путешествий по стране для ребят из Волновахи. Покажем детям наши центры культурного наследия — Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. За осень на экскурсии побывают первые 500 подростков», — поделился Артюхов в своем telegram-канале. Дети посмотрят достопримечательности и музеи, познакомятся с вузами, в Москве на ВДНХ посетят международную выставку «Россия». Список городов, которые посетят школьники Донбасса, будет расширяться. Ранее сообщалось, что при поддержке правительства ЯНАО в Волновахе откроется молодежный центр. Мероприятие запланировано на декабрь. У ребят появятся сцена, художественная и швейные мастерские, танцевальный зал, медиастудия, киберпространство и многое другое.

Благодаря новому трехлетнему проекту властей Ямало-Ненецкого автономного округа, вся молодежь Волновахи и Волновахского района сможет познакомиться с культурными центрами страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, первые 500 детей отправятся в путешествие уже этой осенью. «Ровно год наша страна живет обновленным, исторически справедливым составом. Запускаем большой трехлетний проект путешествий по стране для ребят из Волновахи. Покажем детям наши центры культурного наследия — Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. За осень на экскурсии побывают первые 500 подростков», — поделился Артюхов в своем telegram-канале. Дети посмотрят достопримечательности и музеи, познакомятся с вузами, в Москве на ВДНХ посетят международную выставку «Россия». Список городов, которые посетят школьники Донбасса, будет расширяться. Ранее сообщалось, что при поддержке правительства ЯНАО в Волновахе откроется молодежный центр. Мероприятие запланировано на декабрь. У ребят появятся сцена, художественная и швейные мастерские, танцевальный зал, медиастудия, киберпространство и многое другое.