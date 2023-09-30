Власти ЯНАО отправят в путешествие по стране детей Волновахи

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Первые 500 детей из Волновахи отправятся в путешествие уже осенью Фото:

Благодаря новому трехлетнему проекту властей Ямало-Ненецкого автономного округа, вся молодежь Волновахи и Волновахского района сможет познакомиться с культурными центрами страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, первые 500 детей отправятся в путешествие уже этой осенью.

«Ровно год наша страна живет обновленным, исторически справедливым составом. Запускаем большой трехлетний проект путешествий по стране для ребят из Волновахи. Покажем детям наши центры культурного наследия — Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. За осень на экскурсии побывают первые 500 подростков», — поделился Артюхов в своем telegram-канале.

Дети посмотрят достопримечательности и музеи, познакомятся с вузами, в Москве на ВДНХ посетят международную выставку «Россия». Список городов, которые посетят школьники Донбасса, будет расширяться.

Ранее сообщалось, что при поддержке правительства ЯНАО в Волновахе откроется молодежный центр. Мероприятие запланировано на декабрь. У ребят появятся сцена, художественная и швейные мастерские, танцевальный зал, медиастудия, киберпространство и многое другое.

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Благодаря новому трехлетнему проекту властей Ямало-Ненецкого автономного округа, вся молодежь Волновахи и Волновахского района сможет познакомиться с культурными центрами страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, первые 500 детей отправятся в путешествие уже этой осенью. «Ровно год наша страна живет обновленным, исторически справедливым составом. Запускаем большой трехлетний проект путешествий по стране для ребят из Волновахи. Покажем детям наши центры культурного наследия — Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. За осень на экскурсии побывают первые 500 подростков», — поделился Артюхов в своем telegram-канале. Дети посмотрят достопримечательности и музеи, познакомятся с вузами, в Москве на ВДНХ посетят международную выставку «Россия». Список городов, которые посетят школьники Донбасса, будет расширяться. Ранее сообщалось, что при поддержке правительства ЯНАО в Волновахе откроется молодежный центр. Мероприятие запланировано на декабрь. У ребят появятся сцена, художественная и швейные мастерские, танцевальный зал, медиастудия, киберпространство и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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