Устроивший резню пасынок музыканта Намина рассказал о провалах в памяти

20 октября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Обвиненный в убийстве Микоян рассказал о провалах в памяти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приемный сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян заявил о провалах в памяти. Ранее сообщалось, что он убил свою бабушку и брата. «Роман Микоян, убивший бабушку и брата, рассказал, что у него провал в памяти», — сообщает телеканал РЕН.ТВ, ссылаясь на источник. По его данным, Микоян приехал на дачу и помогал бабушке по дому, затем у него произошел провал в памяти, а когда он очнулся, обнаружил родственников с ножевыми ранениями. Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Крюково в коттедже были найдены тела сына и тещи основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. Убийцей оказался старший приемный сын музыканта Роман Микоян, передает « Дни.ру ». URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем. После убийства бабушки и брата Микоян лежал на полу и говорил о Боге, пока его не нашла мать Галина. Женщина обнаружила тела, после чего Роман сам позвонил в скорую, надеясь, что родных можно спасти.

Приемный сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян заявил о провалах в памяти. Ранее сообщалось, что он убил свою бабушку и брата. «Роман Микоян, убивший бабушку и брата, рассказал, что у него провал в памяти», — сообщает телеканал РЕН.ТВ, ссылаясь на источник. По его данным, Микоян приехал на дачу и помогал бабушке по дому, затем у него произошел провал в памяти, а когда он очнулся, обнаружил родственников с ножевыми ранениями. Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Крюково в коттедже были найдены тела сына и тещи основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. Убийцей оказался старший приемный сын музыканта Роман Микоян, передает «Дни.ру». URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем. После убийства бабушки и брата Микоян лежал на полу и говорил о Боге, пока его не нашла мать Галина. Женщина обнаружила тела, после чего Роман сам позвонил в скорую, надеясь, что родных можно спасти.