Устроивший резню пасынок музыканта Намина рассказал о провалах в памяти

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Обвиненный в убийстве Микоян рассказал о провалах в памяти Фото:

Приемный сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян заявил о провалах в памяти. Ранее сообщалось, что он убил свою бабушку и брата.

«Роман Микоян, убивший бабушку и брата, рассказал, что у него провал в памяти», — сообщает телеканал РЕН.ТВ, ссылаясь на источник. По его данным, Микоян приехал на дачу и помогал бабушке по дому, затем у него произошел провал в памяти, а когда он очнулся, обнаружил родственников с ножевыми ранениями.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Крюково в коттедже были найдены тела сына и тещи основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. Убийцей оказался старший приемный сын музыканта Роман Микоян, передает «Дни.ру». URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем. После убийства бабушки и брата Микоян лежал на полу и говорил о Боге, пока его не нашла мать Галина. Женщина обнаружила тела, после чего Роман сам позвонил в скорую, надеясь, что родных можно спасти.

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Приемный сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян заявил о провалах в памяти. Ранее сообщалось, что он убил свою бабушку и брата. «Роман Микоян, убивший бабушку и брата, рассказал, что у него провал в памяти», — сообщает телеканал РЕН.ТВ, ссылаясь на источник. По его данным, Микоян приехал на дачу и помогал бабушке по дому, затем у него произошел провал в памяти, а когда он очнулся, обнаружил родственников с ножевыми ранениями. Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Крюково в коттедже были найдены тела сына и тещи основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. Убийцей оказался старший приемный сын музыканта Роман Микоян, передает «Дни.ру». URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем. После убийства бабушки и брата Микоян лежал на полу и говорил о Боге, пока его не нашла мать Галина. Женщина обнаружила тела, после чего Роман сам позвонил в скорую, надеясь, что родных можно спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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