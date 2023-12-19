Путин выступил на заседании коллегии МО: главные заявления

Путин: Россия не собирается воевать с Европой
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Страны НАТО России не были нужны, да и в будущем не будут нужны, заявил Владимир Путин Фото:

Россия не планирует воевать с Европой. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. URA.RU приводит главные заявления главы государства.

  • Россия не собирается воевать с Европой. Страны НАТО ей не были нужны, да и в будущем не будут нужны;
  • РФ не собирается отказываться от своих целей в рамках специальной военной операции на Украине;
  • Российские войска владеют инициативой в зоне СВО, Россия делает то, что считает нужным;
  • 2023 год был напряженным для ВС РФ, поддерживалась высокая боеготовность всех военных частей и флотов, решались технические и кадровые вопросы;
  • Запад обещал не расширять НАТО на восток, но они «врут беззастенчиво, на каждом шагу»;
  • Активность НАТО резко возросла, к границам РФ переброшены значительные силы из США;
  • Противник несет значительные потери, растратил резервы, пытаясь «показать хозяину результаты»;
  • Гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98%;
  • Поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом;
  • Украинцы — братский народ, а юго-восток Украины — территория проживания русских людей;
  • Запад всегда делал ставку на украинских националистов, несмотря на то, что это «бывшие нацисты»;
  • В Крыму была бы «резня», если бы Россия не присоединила полуостров после госпереворота в Киеве в 2014 году;
  • РФ старалась бороться с националистами экономическими средствами и поблажками;
  • Если бы минские договоренности по Донбассу были имплементированы, там бы все «постепенно бы срослось»;
  • «Безвольная и бесхребетная» генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за «колоссальной зависимости»;
  • Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы;
  • В 91 году в НАТО сказали: «Ни дюйма на восток». Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются.

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Россия не планирует воевать с Европой. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. URA.RU приводит главные заявления главы государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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