Путин выступил на заседании коллегии МО: главные заявления

Страны НАТО России не были нужны, да и в будущем не будут нужны, заявил Владимир Путин
Россия не планирует воевать с Европой. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. URA.RU приводит главные заявления главы государства.
- Россия не собирается воевать с Европой. Страны НАТО ей не были нужны, да и в будущем не будут нужны;
- РФ не собирается отказываться от своих целей в рамках специальной военной операции на Украине;
- Российские войска владеют инициативой в зоне СВО, Россия делает то, что считает нужным;
- 2023 год был напряженным для ВС РФ, поддерживалась высокая боеготовность всех военных частей и флотов, решались технические и кадровые вопросы;
- Запад обещал не расширять НАТО на восток, но они «врут беззастенчиво, на каждом шагу»;
- Активность НАТО резко возросла, к границам РФ переброшены значительные силы из США;
- Противник несет значительные потери, растратил резервы, пытаясь «показать хозяину результаты»;
- Гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98%;
- Поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом;
- Украинцы — братский народ, а юго-восток Украины — территория проживания русских людей;
- Запад всегда делал ставку на украинских националистов, несмотря на то, что это «бывшие нацисты»;
- В Крыму была бы «резня», если бы Россия не присоединила полуостров после госпереворота в Киеве в 2014 году;
- РФ старалась бороться с националистами экономическими средствами и поблажками;
- Если бы минские договоренности по Донбассу были имплементированы, там бы все «постепенно бы срослось»;
- «Безвольная и бесхребетная» генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за «колоссальной зависимости»;
- Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы;
- В 91 году в НАТО сказали: «Ни дюйма на восток». Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются.
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