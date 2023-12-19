Путин выступил на заседании коллегии МО: главные заявления

Путин: Россия не собирается воевать с Европой

19 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Страны НАТО России не были нужны, да и в будущем не будут нужны, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не планирует воевать с Европой. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. URA.RU приводит главные заявления главы государства. Россия не собирается воевать с Европой. Страны НАТО ей не были нужны, да и в будущем не будут нужны;

РФ не собирается отказываться от своих целей в рамках специальной военной операции на Украине;

Российские войска владеют инициативой в зоне СВО, Россия делает то, что считает нужным;

2023 год был напряженным для ВС РФ, поддерживалась высокая боеготовность всех военных частей и флотов, решались технические и кадровые вопросы;

Запад обещал не расширять НАТО на восток, но они «врут беззастенчиво, на каждом шагу»;

Активность НАТО резко возросла, к границам РФ переброшены значительные силы из США;

Противник несет значительные потери, растратил резервы, пытаясь «показать хозяину результаты»;

Гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98%;

Поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом;

Украинцы — братский народ, а юго-восток Украины — территория проживания русских людей;

Запад всегда делал ставку на украинских националистов, несмотря на то, что это «бывшие нацисты»;

В Крыму была бы «резня», если бы Россия не присоединила полуостров после госпереворота в Киеве в 2014 году;

РФ старалась бороться с националистами экономическими средствами и поблажками;

Если бы минские договоренности по Донбассу были имплементированы, там бы все «постепенно бы срослось»;

«Безвольная и бесхребетная» генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за «колоссальной зависимости»;

Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы;

В 91 году в НАТО сказали: «Ни дюйма на восток». Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются.

Россия не планирует воевать с Европой. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. URA.RU приводит главные заявления главы государства.