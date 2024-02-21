В МИД обвинили Украину в продаже документов погибших российских военных

21 февраля 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Украина продает личные документы погибших российских военных, завила Мария Захарова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные занимаются торговлей вещами, включая личные документы, погибших российских военных. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, — паспорта и военные билеты», — говорится в заявлении Захаровой на официальном сайте МИД. Она добавила, что украинские военные используют военные действия для личной выгоды, осуществляют контрабанду оружия, грабят музеи и православные святыни, а затем распродают национальные ценности за рубежом. Захарова уверена, что правоохранительные органы России будут реагировать на подобные действия. Представитель МИД пообещала, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут обязательно выполнены.

Украинские военные занимаются торговлей вещами, включая личные документы, погибших российских военных. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, — паспорта и военные билеты», — говорится в заявлении Захаровой на официальном сайте МИД. Она добавила, что украинские военные используют военные действия для личной выгоды, осуществляют контрабанду оружия, грабят музеи и православные святыни, а затем распродают национальные ценности за рубежом. Захарова уверена, что правоохранительные органы России будут реагировать на подобные действия. Представитель МИД пообещала, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут обязательно выполнены.