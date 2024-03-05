Крупные российские компании отказываются от долгосрочных ИТ-проектов

05 марта 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Игорь Кириченко из Naumen Research рассказал о трансформации российского бизнеса Фото: Антон Григорьев © URA.RU Российские компании с оборотом более 10 млрд рублей постепенно отказываются от долгосрочных стратегических ИТ-проектов в пользу коротких «спринтов». Количество операторов колл-центров в стране сократилось благодаря процессам роботизации. Результаты такого исследования озвучил сео Naumen Игорь Кириченко на состоявшейся 5 марта в Москве пресс-конференции ассоциации «Руссофт». Статья по теме Мишустин показал, как власть будет работать с бизнесом «За прошедшие два года число крупных российских организаций со своей утвержденной стратегией цифровой трансформации сократилось с 67% в 2021 году, до 48% — в 2023. Количество компаний, которые действуют по более гибким моделям управления, используя быстрые проекты („спринты“), за тот же период увеличилось с 19% до 25%», — привел статистику Игорь Кириченко. Опрос, по словам эксперта, проходил летом 2023 года и затронул 142 компании с выручкой более 10 млрд рублей из 18 отраслей экономики. Как отметил эксперт в своем выступлении, искусственный интеллект неуклонно входит во все сферы общественной жизни. «Развитие рынка ИИ первыми ощутили на себе операторы call-центров, которые сократили до 25% своего персонала, процесс роботизации разных сфер труда продолжится», — заключил Кириченко. По итогам 2023 года, увеличение выручки Naumen составило 40%. Рост обеспечен высокой востребованностью решений для контактных центров и решений для управления ИТ-службой (ITSM). За прошедший год на рынок также вышли пять новых продуктов и технологий от Naumen, среди которых платформа синтеза и распознавания речи Speech AI, система речевой аналитики Conversation Intelligence, сервис голосовых роботов для автоматизации обзвонов с посекундной тарификацией Erudite VoiceOut, платформа low-code для быстрой разработки приложений NaumenPlatform и другие. Рост выручки Naumen за десять лет импортозамещения составил 930%. Ранее президент «Руссофт» Валентин Макаров развеял миф о высоких зарплатах в ИТ-сфере для новичков. Также он дал свои советы, как стать востребованным, даже не имея опыта, в эксклюзивном интервью для URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские компании с оборотом более 10 млрд рублей постепенно отказываются от долгосрочных стратегических ИТ-проектов в пользу коротких «спринтов». Количество операторов колл-центров в стране сократилось благодаря процессам роботизации. Результаты такого исследования озвучил сео Naumen Игорь Кириченко на состоявшейся 5 марта в Москве пресс-конференции ассоциации «Руссофт». «За прошедшие два года число крупных российских организаций со своей утвержденной стратегией цифровой трансформации сократилось с 67% в 2021 году, до 48% — в 2023. Количество компаний, которые действуют по более гибким моделям управления, используя быстрые проекты („спринты“), за тот же период увеличилось с 19% до 25%», — привел статистику Игорь Кириченко. Опрос, по словам эксперта, проходил летом 2023 года и затронул 142 компании с выручкой более 10 млрд рублей из 18 отраслей экономики. Как отметил эксперт в своем выступлении, искусственный интеллект неуклонно входит во все сферы общественной жизни. «Развитие рынка ИИ первыми ощутили на себе операторы call-центров, которые сократили до 25% своего персонала, процесс роботизации разных сфер труда продолжится», — заключил Кириченко. По итогам 2023 года, увеличение выручки Naumen составило 40%. Рост обеспечен высокой востребованностью решений для контактных центров и решений для управления ИТ-службой (ITSM). За прошедший год на рынок также вышли пять новых продуктов и технологий от Naumen, среди которых платформа синтеза и распознавания речи Speech AI, система речевой аналитики Conversation Intelligence, сервис голосовых роботов для автоматизации обзвонов с посекундной тарификацией Erudite VoiceOut, платформа low-code для быстрой разработки приложений NaumenPlatform и другие. Рост выручки Naumen за десять лет импортозамещения составил 930%. Ранее президент «Руссофт» Валентин Макаров развеял миф о высоких зарплатах в ИТ-сфере для новичков. Также он дал свои советы, как стать востребованным, даже не имея опыта, в эксклюзивном интервью для URA.RU.