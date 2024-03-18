Вкладчики смогут проще получить деньги от обанкротившихся банков

19 марта 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Страховое возмещение клиенты смогут получить сразу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вкладчики обанкротившихся банков России смогут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и получить средства сразу на карту. Соответствующие нормы закона вступили в силу. «Подать заявление о выплате возмещения можно очно или удаленно. Сделать это, не приходя в офис, можно через сайт АСВ или портал „Госуслуги“ с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)», — говорится в законе, пишет РИА Новости. Через сайт АСВ подать заявление можно только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Также через сайт АСВ или через «Госуслуги» можно подать заявление с применением биометрии. При подаче заявления в электронной форме от граждан не потребуют представлять документы, удостоверяющие личность. Страховое возмещение можно получить на счет, указанный в заявлении. Выплаты могут перевести сразу на карту «Мир» сразу. Для этого потребуется предоставить ее реквизиты. В России после отзыва лицензий у банков QIWI и «Гефест» возможны новые подобные решения, заявил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов. URA.RU сообщало, что в этом случае делать вкладчикам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вкладчики обанкротившихся банков России смогут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и получить средства сразу на карту. Соответствующие нормы закона вступили в силу. «Подать заявление о выплате возмещения можно очно или удаленно. Сделать это, не приходя в офис, можно через сайт АСВ или портал „Госуслуги“ с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)», — говорится в законе, пишет РИА Новости. Через сайт АСВ подать заявление можно только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Также через сайт АСВ или через «Госуслуги» можно подать заявление с применением биометрии. При подаче заявления в электронной форме от граждан не потребуют представлять документы, удостоверяющие личность. Страховое возмещение можно получить на счет, указанный в заявлении. Выплаты могут перевести сразу на карту «Мир» сразу. Для этого потребуется предоставить ее реквизиты. В России после отзыва лицензий у банков QIWI и «Гефест» возможны новые подобные решения, заявил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов. URA.RU сообщало, что в этом случае делать вкладчикам.