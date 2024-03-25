Армия и оружие Перехвачено 11 украинских беспилотников над Ростовской областью, где загорелась ГРЭС Минобороны: над Ростовской областью сбиты 11 украинских беспилотников 25 марта 2024 в 09:20 Размер текста - 17 + В Минобороны сообщили, что БПЛА были самолетного типа Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить террористическую атаку с использованием беспилотников самолетного типа по российской территории. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью. «Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, с помощью ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над регионом. Ранее сообщалось, что ночью 25 марта произошло возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. По предварительной версии, объект атаковали беспилотники ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить террористическую атаку с использованием беспилотников самолетного типа по российской территории. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью. «Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, с помощью ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над регионом. Ранее сообщалось, что ночью 25 марта произошло возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. По предварительной версии, объект атаковали беспилотники ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям