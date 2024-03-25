Перехвачено 11 украинских беспилотников над Ростовской областью, где загорелась ГРЭС

ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить террористическую атаку с использованием беспилотников самолетного типа по российской территории. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью.
«Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, с помощью ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над регионом.
Ранее сообщалось, что ночью 25 марта произошло возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. По предварительной версии, объект атаковали беспилотники ВСУ.
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