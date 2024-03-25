Перехвачено 11 украинских беспилотников над Ростовской областью, где загорелась ГРЭС

Минобороны: над Ростовской областью сбиты 11 украинских беспилотников
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В Минобороны сообщили, что БПЛА были самолетного типа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить террористическую атаку с использованием беспилотников самолетного типа по российской территории. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью.

«Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, с помощью ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над регионом.

Ранее сообщалось, что ночью 25 марта произошло возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. По предварительной версии, объект атаковали беспилотники ВСУ.

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ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить террористическую атаку с использованием беспилотников самолетного типа по российской территории. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью. «Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, с помощью ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над регионом. Ранее сообщалось, что ночью 25 марта произошло возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. По предварительной версии, объект атаковали беспилотники ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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