Россия ввела персональные санкции против чиновников и айтишников Великобритании

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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва.ЛГБТ, флаг великобритании, посольство великобритании, юнион джек, британский флаг
Действия Великобритании, затрагивают интересы третьих стран, сообщили в МИД РФ Фото:

Власти России расширили «стоп-лист», включив в него ряд британских айтишников и чиновников. Это решение стало ответом на продолжающуюся антироссийскую политику, проводимую правительством Великобритании. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В ответ на эти враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на официальной странице ведомства.

Среди занесенных в список фигурируют сотрудники британской компании Micro Focus, которая обеспечивает украинские силовые структуры программным обеспечением и услугами киберзащиты. Деятельность этих компаний, по мнению российских властей, способствует ведению боевых действий против России и может привести к гибели людей.

В российский «стоп-лист» внесены также те, кто участвовал в оказании давления на экономические круги Центральноазиатских государств для соблюдения односторонних санкций, введенных западными странами. По мнению российских властей, действия Великобритании, направленные на ослабление российской экономики, наносят ущерб не только России, но и затрагивают интересы третьих стран, чей бизнес сталкивается с проблемами из-за введенных ограничений.

Ранее МИД России объявил о санкциях в отношении Лондона. В санкционные списки вошли некоторые британские чиновники и представители научно-академического сообщества. МИД РФ сообщил, что у властей Великобритании наблюдается «дефицит честности», передает RT.

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Власти России расширили «стоп-лист», включив в него ряд британских айтишников и чиновников. Это решение стало ответом на продолжающуюся антироссийскую политику, проводимую правительством Великобритании. Об этом сообщили в МИД РФ. «В ответ на эти враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на официальной странице ведомства. Среди занесенных в список фигурируют сотрудники британской компании Micro Focus, которая обеспечивает украинские силовые структуры программным обеспечением и услугами киберзащиты. Деятельность этих компаний, по мнению российских властей, способствует ведению боевых действий против России и может привести к гибели людей. В российский «стоп-лист» внесены также те, кто участвовал в оказании давления на экономические круги Центральноазиатских государств для соблюдения односторонних санкций, введенных западными странами. По мнению российских властей, действия Великобритании, направленные на ослабление российской экономики, наносят ущерб не только России, но и затрагивают интересы третьих стран, чей бизнес сталкивается с проблемами из-за введенных ограничений. Ранее МИД России объявил о санкциях в отношении Лондона. В санкционные списки вошли некоторые британские чиновники и представители научно-академического сообщества. МИД РФ сообщил, что у властей Великобритании наблюдается «дефицит честности», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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