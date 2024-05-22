На пермском фестивале «Тайны горы Крестовой» выступят артисты из Челябинска

На фестивале «Тайны горы Крестовой», который состоится в конце июня и начале июля в Пермском крае, выступят артисты из Челябинска и Астрахани. Об этом сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию.
Открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой» состоится 29 июня, но уже в пятницу, 28 июля зрители смогут увидеть спектакль Пермского театра кукол «Кама. Горт. Легенды». Этнический перфоманс, основанный на мифах, легендах и сказках угорских народов, населяющих Пермский край, был создан в 2023 году специально для фестиваля.
В субботу, 29 июня, выступят артисты пермского Театра-Театра с премьерным спектаклем «Удачи, Марк!». «Показ пройдет на закате на горе Крестовой. Для зрителей будет выстроен партер, также спектакль можно будет посмотреть с плато горы или в онлайн-трансляции телеканала „ВЕТТА 24“. В воскресенье, 30 июня, зрителям будет показана хореографическая постановка „Игроки“ Челябинского театра современного танца и спектакль „Вдох-выдох“ от Астраханского драматического театра», — рассказала автор идеи и директор фестиваля Любовь Зайцева.
Также вечером 30 июня на плато горы состоится показ спектакля «Сердце Пармы» от пермского Театра-Театра. В понедельник, 1 июля, в рамках фестиваля выступит Duet NEBOLET из Челябинска, а также дуэт Станислава Хомкова и Никиты Манылова из Челябинского театра современного танца со спектаклем «БАБАйки или неТО». Завершение фестиваля пройдет 2 июля. В этот день гостям будет представлен спектакль «Подруга из мертвого города» от камерного театра «Доминанта» из Губахи. Также зрители увидят моноспектакль «Варечка» по мотивам новеллы «Бешеная балерина» Григория Константинопольского от проекта международного театрального фестиваля «Арммоно» из Еревана.
На протяжении всех дней работы фестиваля пройдет творческая лаборатория, посвященная юбилею Александра Сергеевича Пушкина, под названием «Пушкин в театральных креслах». Руководитель проекта Александр Вислов соберет команду, в которую войдут режиссер Дмитрий Огородников, актеры из Москвы и Санкт-Петербурга, а также квартет Российского национального оркестра. Ранее URA.RU сообщало, что откроет фестиваль спектакль-мюзикл «Music Hall», но впоследствии его заменили постановкой «Удачи, Марк!».
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