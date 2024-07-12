Папа Римский встретился с митрополитом РПЦ Антонием в Ватикане

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Папа Римский Франциск (на фото) встретился в Ватикане с митрополитом Волоколамским Антонием Фото:

Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с российским митрополитом Волоколамским Антонием. Это уже вторая встреча представителя Московского Патриархата с римским понтификом. Об этом сообщает издание Vatican News.

«Председатель Отдела внешних связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане», — сообщается в материале. Встреча между священнослужителями произошла на фоне призывов Папы Римского к миру на Украине. В последний раз встреча между Франциском и Антонием была в августе 2022 года.

Папа Римский Франциск неоднократно обращался к Западу и к Киеву лично, чтобы конфликт на Украине закончился. В марте текущего года понтифик открыто призвал Украину «принять мужество» и пойти на переговоры с Россией. Следом украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что в его понимании заниматься «виртуальным посредничеством» за тысячи километров — это не действия Церкви. Таким образом он осудил призыв Франциска о мире.

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Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с российским митрополитом Волоколамским Антонием. Это уже вторая встреча представителя Московского Патриархата с римским понтификом. Об этом сообщает издание Vatican News. «Председатель Отдела внешних связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане», — сообщается в материале. Встреча между священнослужителями произошла на фоне призывов Папы Римского к миру на Украине. В последний раз встреча между Франциском и Антонием была в августе 2022 года. Папа Римский Франциск неоднократно обращался к Западу и к Киеву лично, чтобы конфликт на Украине закончился. В марте текущего года понтифик открыто призвал Украину «принять мужество» и пойти на переговоры с Россией. Следом украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что в его понимании заниматься «виртуальным посредничеством» за тысячи километров — это не действия Церкви. Таким образом он осудил призыв Франциска о мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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