Папа Римский встретился с митрополитом РПЦ Антонием в Ватикане

12 июля 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Папа Римский Франциск (на фото) встретился в Ватикане с митрополитом Волоколамским Антонием Фото: Zuma\TASS Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с российским митрополитом Волоколамским Антонием. Это уже вторая встреча представителя Московского Патриархата с римским понтификом. Об этом сообщает издание Vatican News. «Председатель Отдела внешних связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане», — сообщается в материале . Встреча между священнослужителями произошла на фоне призывов Папы Римского к миру на Украине. В последний раз встреча между Франциском и Антонием была в августе 2022 года. Папа Римский Франциск неоднократно обращался к Западу и к Киеву лично, чтобы конфликт на Украине закончился. В марте текущего года понтифик открыто призвал Украину «принять мужество» и пойти на переговоры с Россией. Следом украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что в его понимании заниматься «виртуальным посредничеством» за тысячи километров — это не действия Церкви. Таким образом он осудил призыв Франциска о мире. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с российским митрополитом Волоколамским Антонием. Это уже вторая встреча представителя Московского Патриархата с римским понтификом. Об этом сообщает издание Vatican News. «Председатель Отдела внешних связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане», — сообщается в материале. Встреча между священнослужителями произошла на фоне призывов Папы Римского к миру на Украине. В последний раз встреча между Франциском и Антонием была в августе 2022 года. Папа Римский Франциск неоднократно обращался к Западу и к Киеву лично, чтобы конфликт на Украине закончился. В марте текущего года понтифик открыто призвал Украину «принять мужество» и пойти на переговоры с Россией. Следом украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что в его понимании заниматься «виртуальным посредничеством» за тысячи километров — это не действия Церкви. Таким образом он осудил призыв Франциска о мире.