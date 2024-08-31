В МЧС рассказали подробности поисков Ми-8 на Камчатке

Спасатели продвигаются разными маршрутами к месту предполагаемой пропажи вертолета Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«Продолжаются поиски пропавшего в Елизовском районе вертолета Ми8-Т. Спасатели следуют разными маршрутами к предполагаемому месту пропажи воздушного судна», — написано в telegram-канале ведомства.
Одна из групп (специалисты Камчатского спасательного центра МЧС РФ) проводившая наземный поиск со стороны вулкана Вачкажец, продолжила свое движение после ночлега в районе озера Тахколоч. Группировка была усилена.
По другому маршруту на технике высокой проходимости при поддержке егерей продвигаются сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Также со стороны села Николаевка выдвинулись волонтеры на квадроциклах. Всего в наземном поиске участвуют более 40 человек.
Борт авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров в районе вулкана Вачкажец 31 августа. В назначенное время пилоты не вышли на связь, передает «Национальна служба новостей». В вертолете находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Поиск осложняют плохая погода и темное время суток, пишет RT.
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