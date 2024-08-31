31 августа 2024

В МЧС рассказали подробности поисков Ми-8 на Камчатке

МЧС: спасатели следуют разными маршрутами к предполагаемому месту пропажи Ми-8
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолет провел в полете порядка 10 минут после взлета
Вертолет провел в полете порядка 10 минут после взлета Фото:

Спасатели продвигаются разными маршрутами к месту предполагаемой пропажи вертолета Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Продолжаются поиски пропавшего в Елизовском районе вертолета Ми8-Т. Спасатели следуют разными маршрутами к предполагаемому месту пропажи воздушного судна», — написано в telegram-канале ведомства.

Одна из групп (специалисты Камчатского спасательного центра МЧС РФ) проводившая наземный поиск со стороны вулкана Вачкажец, продолжила свое движение после ночлега в районе озера Тахколоч. Группировка была усилена.

По другому маршруту на технике высокой проходимости при поддержке егерей продвигаются сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Также со стороны села Николаевка выдвинулись волонтеры на квадроциклах. Всего в наземном поиске участвуют более 40 человек.

Борт авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров в районе вулкана Вачкажец 31 августа. В назначенное время пилоты не вышли на связь, передает «Национальна служба новостей». В вертолете находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Поиск осложняют плохая погода и темное время суток, пишет RT.

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Спасатели продвигаются разными маршрутами к месту предполагаемой пропажи вертолета Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. «Продолжаются поиски пропавшего в Елизовском районе вертолета Ми8-Т. Спасатели следуют разными маршрутами к предполагаемому месту пропажи воздушного судна», — написано в telegram-канале ведомства. Одна из групп (специалисты Камчатского спасательного центра МЧС РФ) проводившая наземный поиск со стороны вулкана Вачкажец, продолжила свое движение после ночлега в районе озера Тахколоч. Группировка была усилена. По другому маршруту на технике высокой проходимости при поддержке егерей продвигаются сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Также со стороны села Николаевка выдвинулись волонтеры на квадроциклах. Всего в наземном поиске участвуют более 40 человек. Борт авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров в районе вулкана Вачкажец 31 августа. В назначенное время пилоты не вышли на связь, передает «Национальна служба новостей». В вертолете находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Поиск осложняют плохая погода и темное время суток, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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