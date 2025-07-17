17 июля 2025

Российский моряк чудом выжил после атаки хуситов

Российского моряка с сухогруза Eternity C спасли военные Йемена
© Служба новостей «URA.RU»
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Йеменцы спасли российского моряка
Йеменцы спасли российского моряка Фото:

Российский моряк, находившийся на борту сухогруза Eternity C, был спасен военно-морскими силами Йемена после крушения судна в Красном море. Об этом 17 июля сообщают СМИ. 

«Российский моряк из экипажа сухогруза Eternity C спасен военно-морскими силами Йемена и находится на лечении, его состояние заметно улучшилось», — подтвердили РИА Новости со ссылкой на заявление МИД правительства хуситов.

Атака на сухогруз Eternity C произошла 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе. На борту находились 22 члена экипажа, среди которых был один россиянин, получивший тяжелые травмы — по данным СМИ, ему ампутировали конечность. В результате нападения, осуществленного с применением беспилотников и моторных лодок, погибли по меньшей мере два человека, еще двое пропали без вести.

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Российский моряк, находившийся на борту сухогруза Eternity C, был спасен военно-морскими силами Йемена после крушения судна в Красном море. Об этом 17 июля сообщают СМИ.  «Российский моряк из экипажа сухогруза Eternity C спасен военно-морскими силами Йемена и находится на лечении, его состояние заметно улучшилось», — подтвердили РИА Новости со ссылкой на заявление МИД правительства хуситов. Атака на сухогруз Eternity C произошла 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе. На борту находились 22 члена экипажа, среди которых был один россиянин, получивший тяжелые травмы — по данным СМИ, ему ампутировали конечность. В результате нападения, осуществленного с применением беспилотников и моторных лодок, погибли по меньшей мере два человека, еще двое пропали без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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