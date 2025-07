Российский моряк чудом выжил после атаки хуситов

Российского моряка с сухогруза Eternity C спасли военные Йемена

17 июля 2025

Йеменцы спасли российского моряка Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Российский моряк, находившийся на борту сухогруза Eternity C, был спасен военно-морскими силами Йемена после крушения судна в Красном море. Об этом 17 июля сообщают СМИ. «Российский моряк из экипажа сухогруза Eternity C спасен военно-морскими силами Йемена и находится на лечении, его состояние заметно улучшилось», — подтвердили РИА Новости со ссылкой на заявление МИД правительства хуситов. Атака на сухогруз Eternity C произошла 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе. На борту находились 22 члена экипажа, среди которых был один россиянин, получивший тяжелые травмы — по данным СМИ, ему ампутировали конечность. В результате нападения, осуществленного с применением беспилотников и моторных лодок, погибли по меньшей мере два человека, еще двое пропали без вести.

